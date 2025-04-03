緯創首赴美建AI產品基地

電子代工大廠緯創昨天公告，董事會拍板新設美國子公司WIUS，並將斥資不超過五千萬美元（約台幣十六點五七億元），取得美國土地與廠房。

此外，緯創董事會也通過將發行海外存託憑證（GDR），最多發行廿五萬張普通股，以昨日收盤價一○一元換算，市值約為二五二點五億元，為緯創歷來最大規模的海外存託憑證籌資案。

緯創籌資募集購料銀彈之際，也如火如荼擴大美國製造布局。繼鴻海上周宣布擴大德州休士頓產能後，緯創董事會昨拍板新設美國子公司Wistron InfoComm（USA）Corporation（WIUS），WIUS將斥資不超過五千萬美元取得美國土地與廠房，也是緯創首度在美國建立大規模AI產品製造基地。

緯創先前除了在加州設立AI GPU相關產品研發及試產據點，去年也購置德州土地要做為AI伺服器相關產品售後服務中心，此次則是首度在美打造AI產品生產製造基地。

對於美國製造議題，緯創董事長林憲銘日前在法說會表示，緯創德州、加州已有很好基礎，擴大美國製造難度不高，隨時準備好啟動。

受到川普政府築起關稅壁壘影響，代工廠美國布局近來鳴槍起跑，鴻海三月廿四日宣布將斥資約一點四二億美元（約台幣四十六點八九億元）赴休士頓擴廠，市場解讀是為滿足蘋果等客戶AI伺服器新需求。廣達近兩年持續在美擴廠，在東岸與西岸都有產能，未來也將因應需求在兩座廠區擴產。

緯創董事會昨通過三項議案，為因應外幣購料需求，緯創拍板暫訂以現金增資發行普通股廿萬至廿五萬股的海外存託憑證，每股面額台幣十元，發行金額將依發行股數及實際每股發行價格而定。以緯創昨收盤價一○一元計算，市值約二○二億元至二五二點五億元。

這也是緯創近十六年來首度發行海外存託憑證籌資，前一次為二○○九年，發行總量為一點五億股，總籌資金額二點二三五億美元。

另外，緯創今年二月向聯發紡織承租竹北土地與廠房設施，要打造為AI第二廠區，董事會昨也通過，因應業務發展需要，擬於不超過十八點八一億元額度內進行建築物改良。至於新竹AI智慧園區的建物改良工程，預計第二季完工。