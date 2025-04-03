台積電高雄擴廠 都計變更過關

高雄市政府昨（2）日審議通過台積電（2330）高雄P4、P5廠都計變更案，不僅加速南部半導體材料S廊帶成形，也為台積電日後高雄廠2奈米及以下先進製程發展更順遂。

台積電甫於3月31日舉行高雄廠區2奈米擴產典禮。台積電規劃，高雄廠將興建五座2奈米先進製程以下的超大型晶圓廠，完工後，將成為全球最大晶圓先進製造服務聚落，全期投資超過1.5兆元。

台積電預期，高雄第一廠（晶圓22廠P1）預定今年下半年量產，量產後五年內，估計將驅動2.5兆美元（約新台幣83兆元）產品價值。

高雄市政府表示，因應行政院核定南部科學園區擴建高雄第三園區（楠梓園區）籌設計畫，市府與中央攜手推動園區轉型為循環技術及材料研發、半導體先進產業的S廊帶核心樞紐，積極配合全球半導體產業供應鏈變化需求，分階段開闢園區，進一步提升高雄在全球半導體產業中的競爭力。

目前台積電於楠梓產業園區已啟動第一至三期建廠，為因應全球半導體產業的供應鏈轉變及製程布局需要，台積電在P3廠東側啟動P4、P5廠房的都市計畫變更程序，進一步強化產能群聚效應，強化高雄作為全球半導體製程技術中心的地位。

為充分考量高雄煉油廠既有道路及未來全期園區計畫道路與公共設施銜接、滯洪需求，將配置廠房生產區、廠區道路、停車場、緩衝綠帶及滯洪池等設施，變更面積約42.89公頃，預計2027年完工。