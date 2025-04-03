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台達電17億加碼泰國

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北報導

電源供應器龍頭台達電（2308）擴大全球布局，昨（2）日公告旗下泰達電（Delta Electronics Thailand）斥資18.39億泰銖（約新台幣17.82億元），購買泰國北欖府邦博區安瑞亞產業園區（ARAYA Land Development Company Limited）部分土地約24萬平方公尺，用以發展電源系統等AI基礎建設產品。

台達電近來積極擴展東南亞製造量能，發展電源管理與散熱解決方案等AI基礎建設。泰國是台達電戰略布局中的一個重要節點。子公司泰達電近年持續強化電源供應、被動元件、散熱風扇等三大業務領域，預料新購土地的產能也將用以強化台達電在資料中心相關基礎設施的市場地位。

因應全球地緣政治變化，台達電啟動全球廠區建設布局，擴大多元產線。去年宣布投資超過4億美元，在泰國北部挽蒲工業區興建三座廠房，以因應未來營運發展需求，預計2026年完工，主要投入電源系統及資通訊基礎設施製造，今年年初宣布啟動D16、D17、D18新廠的建設進度。

泰達電執行長鄭安先前指出，台達電集團在泰國已有35年的營運歷史，2010年起便開始涉足電動車相關產品的製造。隨著新的工廠和研發中心的建設，泰達電將進一步提升研發能力，致力於開發適應本地市場需求的電動車電力電子產品，看好電動車未來對營運的發展。

台達電 泰國 電動車

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