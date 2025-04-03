緯創美國製造全面啟動 將發動歷來最大海外籌資案

緯創（3231）昨（2）日公告，擬首度在美國建立大規模AI產品製造基地，不僅新設美國子公司WIUS，也將斥資不超過5,000萬美元（約新台幣16.57億元）取得美國土地與廠房，同時發動公司史上最大海外籌資案，預計發行上限25萬張普通股海外存託憑證（GDR），市值相當於252.5億元。

川普政府關稅戰議題受矚目，「美國製造就能免關稅」的言論，讓台灣科技大廠頻頻加大投資美國力道。今年以來，繼台積電先喊出加碼美國千億美元投資後，鴻海也於3月24日宣布將斥資約1.42億美元（約新台幣約46.89億元）赴休士頓擴廠，如今緯創也加入美國投資行列，法人看好之後有助其降低美國關稅干擾。

緯創衝刺AI三路並進 圖／經濟日報提供

受到川普政府築起關稅壁壘影響，代工廠美國布局近來鳴槍起跑，鴻海、廣達最積極，尤其廣達近兩年持續在美擴廠，在東岸與西岸都有產能，未來也將因應需求在兩座廠區擴產。

緯創先前「美國製造」布局著墨不深，僅在加州設立AI GPU相關產品研發及試產據點，去年則購置德州土地要做為AI伺服器相關產品售後服務中心，此次則是首度在美打造AI產品生產製造基地。

根據緯創公告，董事會決議將新設美國子公司Wistron InfoComm（USA）Corporation （簡稱WIUS），WIUS將斥資不超過5,000萬美元（約新台幣16.57億元），取得美國土地與廠房，是緯創首度在美國建立大規模AI產品製造基地。

對於美國製造議題，緯創董事長林憲銘日前在法說會上表示，緯創德州、加州已有很好基礎，要擴大美國製造難度不高，隨時準備好啟動。

緯創並公告，為因應外幣購料需求，將發動海外籌資，暫訂以現金增資發行普通股20萬至25萬張，參與海外存託憑證，每股面額新台幣10元，發行金額將依發行股數及實際每股發行價格而定。以緯創昨日收盤價101元計算，市值約202億元至252.5億元。

這是緯創近16年來，首度發行海外存託憑證籌資，前一次為2009年，發行總量為1.5億股，總籌資金額為2.235億美元。

另外，緯創今年2月向聯發紡織承租竹北土地與廠房設施，要打造為AI第二廠區，緯創董事會昨日也通過，因應業務發展需要，擬於不超過新台幣18.81億元額度內，進行建築物改良。

至於新竹AI智慧園區的建物改良工程，預計第2季會完工。