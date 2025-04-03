聽新聞
0:00 / 0:00

華碩小型超級電腦 人氣旺

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

華碩集團除擴展AI伺服器事業，隨著輝達（NVIDIA）與聯發科在今年GTC大會打造基於Grace Blackwell平台的NVIDIA DGX個人AI超級電腦，華碩（2357）也緊跟輝達腳步，推出超小型桌面級AI超級電腦ASUS Ascent GX10，華碩全球資深副總裁許祐嘉昨（2）日說，相關產品需求相當樂觀，在展會上就有客人要求能不能直接買走樣品機。

許祐嘉透露，華碩在GTC展示搭載GB10晶片的超小型桌面級AI超級電腦，鎖定全球開發者、AI研究人員和數據科學家，「當時展會現場就有客人詢問能不能買下樣品，就是要先搶搶快」。

許祐嘉指出，對於超小型桌面級AI超級電腦的需求樂觀看待，因為有很多的程式開發者，原先必須要在龐大高速運算設備旁才能工作，現在有超小型桌面級AI超級電腦，讓工作場景大幅改變，工作效率可以大幅提升。

ASUS Ascent GX10搭載NVIDIA GB10 Grace Blackwell超級晶片，擁有1000 AI TOPS的強大運算能力，專為高強度工作負載設計。該品配備Blackwell GPU和20核心Arm CPU，擁有128GB記憶體，支援高達2,000億參數的AI模型。

AI 華碩 超級電腦

延伸閱讀

立法院教育文化委員會考察 國網中心導覽超級電腦

華碩36歲生日！CEO發布內部信勉勵 牢記2觀念「必能無往不利」

印度伺服器呆帳 華碩：客戶積欠的貨款已支付

輝達推最小AI超級電腦 DGX Spark掀預購熱

相關新聞

緯創美國製造全面啟動 將發動歷來最大海外籌資案

緯創昨（2）日公告，擬首度在美國建立大規模AI產品製造基地，不僅新設美國子公司WIUS，也將斥資不超過5,000萬美元（...

國巨被動元件漲價 有動作 6月起調高鉭電容報價

AI需求激增，被動元件市場掀起漲價風。市場昨（2）日瘋傳國巨集團對供應鏈發出漲價通知信，內容為6月1日調高發展AI必備的...

台積先進封裝 戰力大躍進 大咬輝達、超微訂單

台積電投資台灣馬不停蹄，繼3月31日舉行高雄廠2奈米擴產典禮後，南科先進封裝AP8廠昨（2）日接棒進機。台積電南台灣投資...

台積電高雄擴廠 都計變更過關

高雄市政府昨（2）日審議通過台積電高雄P4、P5廠都計變更案，不僅加速南部半導體材料S廊帶成形，也為台積電日後高雄廠2奈...

任天堂Switch 2亮相 台鏈補 國際版售價1.5萬元、預計6月5日上市

遊戲大廠任天堂昨（2）日晚間舉辦次世代新機Switch 2發表會，國際版新機售價約15,500元，預計6月5日正式上市；...

Switch 2新遊戲 抓住玩家眼球

遊戲大廠任天堂昨（2）日晚間發表次世代新機Switch 2，玩家們更重視新遊戲內容，備受市場青睞的《瑪利歐賽車》新作也隨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。