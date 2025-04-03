華碩小型超級電腦 人氣旺

華碩集團除擴展AI伺服器事業，隨著輝達（NVIDIA）與聯發科在今年GTC大會打造基於Grace Blackwell平台的NVIDIA DGX個人AI超級電腦，華碩（2357）也緊跟輝達腳步，推出超小型桌面級AI超級電腦ASUS Ascent GX10，華碩全球資深副總裁許祐嘉昨（2）日說，相關產品需求相當樂觀，在展會上就有客人要求能不能直接買走樣品機。

許祐嘉透露，華碩在GTC展示搭載GB10晶片的超小型桌面級AI超級電腦，鎖定全球開發者、AI研究人員和數據科學家，「當時展會現場就有客人詢問能不能買下樣品，就是要先搶搶快」。

許祐嘉指出，對於超小型桌面級AI超級電腦的需求樂觀看待，因為有很多的程式開發者，原先必須要在龐大高速運算設備旁才能工作，現在有超小型桌面級AI超級電腦，讓工作場景大幅改變，工作效率可以大幅提升。

ASUS Ascent GX10搭載NVIDIA GB10 Grace Blackwell超級晶片，擁有1000 AI TOPS的強大運算能力，專為高強度工作負載設計。該品配備Blackwell GPU和20核心Arm CPU，擁有128GB記憶體，支援高達2,000億參數的AI模型。