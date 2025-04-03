華碩AI伺服器 客戶搶下單 副總強調需求很大

華碩集團衝刺AI伺服器事業，全球資深副總裁許祐嘉昨（2）日指出，距離AI完全普及還早，有些人擔心AI會不會泡沫化，但華碩（2357）對此市場非常樂觀。

新產品方面，華碩指出，輝達（NVIDIA）GB200產品主力出貨時間將落在第2季到第3季，最新GB300產品目前已有客戶下單，包括美國、歐洲、亞太及中東市場都有客戶有興趣。

華碩強攻AI業務 圖／經濟日報提供

華碩持續擴大伺服器布局，今年出席輝達GTC大會由董事長施崇棠親自領軍，並推出搭載NVIDIA GB300 NVL72全新平台的ASUS AI POD，同時展示一系列搭載Blackwell和HGX的AI及GPU伺服器。

許祐嘉觀察，距離AI完全普及還早，目前還不到運用高峰期，且演進還需要時間，有些人擔心AI市場是否會泡沫化，但事實上生成式AI（GenAI）才出現兩年多，2024年才是AI元年，未來還有很大需求，因此華碩內部對此市場還是相當樂觀。

針對GB300訂單進度，許祐嘉指出，GB300伺服器已經有客戶下單，很多客戶對新東西興趣很高，今年第4季預計有小量出貨，目前看到美國、歐洲、亞太及中東市場都有需求。

至於GB200方面，他認為，現在仍是初期階段，華碩預計將在今年第2季到第3季放量，到年底GB300將接棒開始出貨；整體來看，華碩對今年伺服器事業維持雙位數增長目標，包含AI伺服器及傳統伺服器領域皆會增長，增幅將高於整體產業均值。

從市場需求來看，許祐嘉分析，從華碩角度看，目前AI伺服器最大市場仍是美國，中國大陸市場雖然有一些限制，但只要不違反法令，華碩仍在經營大陸伺服器市場。

許祐嘉指出，除美中兩大市場外，近年輝達提出主權AI概念，許多國家擔心關鍵數據外露，希望在國內自建AI伺服器，如新興市場的中東、印度及東南亞等，客戶動作都很積極，這也是華碩近年出現的新市場需求。