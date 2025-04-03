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Switch 2新遊戲 抓住玩家眼球

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

遊戲大廠任天堂昨（2）日晚間發表次世代新機Switch 2，玩家們更重視新遊戲內容，備受市場青睞的《瑪利歐賽車》新作也隨著新機一同亮相。

除《瑪利歐賽車9》外，由於Switch 2的主機性能優於上一代，因此包括《FF7 Remake》、《最後一戰》等經典遊戲大作預料將在Switch 2現身，經典戰略遊戲《文明帝國七》也正式成為Switch 2的遊戲。

業界人士表示，Switch 2未來熱銷關鍵仍在於遊戲軟體豐富度，現階段任天堂僅釋出幾款首發軟體，估計後續遊戲軟體數量肯定不少，許多遊戲開發商都已摩拳擦掌準備搶食一波睽違已久的商機。

法人表示，遊戲軟體一向都是推升主機熱銷的關鍵原因，Switch曾憑藉著《集合啦！動物森友會》的高人氣指數推升銷售量，今年Switch 2勢必也會複製此一成功模式。

任天堂已正式在台成立子公司「台灣任天堂有限公司」，市此舉不僅宣示將深耕台灣市場，同時網站網站eshop亦有望上線，未來玩家將不必跨區買遊戲。

Switch 瑪利歐賽車 軟體

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