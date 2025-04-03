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國巨被動元件漲價 代理商日電貿也是贏家
AI應用百花齊放，使得被動元件用量激增，國巨集團旗下基美開出鉭電容漲價第一槍，業界看好其主要代理商日電貿也將搭上此波漲價商機，成為另一贏家。
日電貿代理基美鉭電容產品多年。針對今年被動元件在AI市場應用趨勢，日電貿先前指出，今年高容高壓的積層陶瓷電容（MLCC）需求不錯、鉭電容更是會有明顯成長，主因隨著AI伺服器內部空間設計日益緊密，鉭電容將取代部分MLCC，使得需求大增。
AI催動被動元件新一波商機，國內被動元件業者也積極搶進。包括華新科（2492）及其子公司都有相關布局，其中，信昌電持續開發高階、高溫、高壓、高容及特殊應用MLCC介電陶瓷粉，搶攻市場。
AI應用對被動元件的需求與挹注有多大？研調機構Canalys以AI PC為例指出，預估2028年時，全球AI PC出貨量將達2億台，年複合成長率為44%，平均每台AI PC較傳統PC的MLCC用量激增八成。
至於AI高階伺服器、雲端運算和資料中心等應用，將帶動高效能運算交換器需求，加上高瓦數電源對電感用量大增一倍以上，高階電感器單價上升五至八倍。
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