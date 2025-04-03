聽新聞
0:00 / 0:00

國巨被動元件漲價 代理商日電貿也是贏家

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

AI應用百花齊放，使得被動元件用量激增，國巨集團旗下基美開出鉭電容漲價第一槍，業界看好其主要代理商日電貿也將搭上此波漲價商機，成為另一贏家。

日電貿代理基美鉭電容產品多年。針對今年被動元件在AI市場應用趨勢，日電貿先前指出，今年高容高壓的積層陶瓷電容（MLCC）需求不錯、鉭電容更是會有明顯成長，主因隨著AI伺服器內部空間設計日益緊密，鉭電容將取代部分MLCC，使得需求大增。

AI催動被動元件新一波商機，國內被動元件業者也積極搶進。包括華新科（2492）及其子公司都有相關布局，其中，信昌電持續開發高階、高溫、高壓、高容及特殊應用MLCC介電陶瓷粉，搶攻市場。

AI應用對被動元件的需求與挹注有多大？研調機構Canalys以AI PC為例指出，預估2028年時，全球AI PC出貨量將達2億台，年複合成長率為44%，平均每台AI PC較傳統PC的MLCC用量激增八成。

至於AI高階伺服器、雲端運算和資料中心等應用，將帶動高效能運算交換器需求，加上高瓦數電源對電感用量大增一倍以上，高階電感器單價上升五至八倍。

AI 伺服器 被動元件

延伸閱讀

施崇棠首度親征GTC 華碩AI Pod高階伺服器3月出貨

國巨2月合併營收月減4.8% 同期最佳

國巨2月營收創同期新高 審慎樂觀看經濟動向

台大椰林講座 國巨創辦人勉學生：不要侷限特定產業

相關新聞

緯創美國製造全面啟動 將發動歷來最大海外籌資案

緯創昨（2）日公告，擬首度在美國建立大規模AI產品製造基地，不僅新設美國子公司WIUS，也將斥資不超過5,000萬美元（...

國巨被動元件漲價 有動作 6月起調高鉭電容報價

AI需求激增，被動元件市場掀起漲價風。市場昨（2）日瘋傳國巨集團對供應鏈發出漲價通知信，內容為6月1日調高發展AI必備的...

台積先進封裝 戰力大躍進 大咬輝達、超微訂單

台積電投資台灣馬不停蹄，繼3月31日舉行高雄廠2奈米擴產典禮後，南科先進封裝AP8廠昨（2）日接棒進機。台積電南台灣投資...

台積電高雄擴廠 都計變更過關

高雄市政府昨（2）日審議通過台積電高雄P4、P5廠都計變更案，不僅加速南部半導體材料S廊帶成形，也為台積電日後高雄廠2奈...

任天堂Switch 2亮相 台鏈補 國際版售價1.5萬元、預計6月5日上市

遊戲大廠任天堂昨（2）日晚間舉辦次世代新機Switch 2發表會，國際版新機售價約15,500元，預計6月5日正式上市；...

Switch 2新遊戲 抓住玩家眼球

遊戲大廠任天堂昨（2）日晚間發表次世代新機Switch 2，玩家們更重視新遊戲內容，備受市場青睞的《瑪利歐賽車》新作也隨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。