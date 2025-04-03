任天堂Switch 2亮相 台鏈補 國際版售價1.5萬元、預計6月5日上市

遊戲大廠任天堂昨（2）日晚間舉辦次世代新機Switch 2發表會，國際版新機售價約15,500元，預計6月5日正式上市；法人認為，包括鴻準（2354）、旺宏、偉詮電、久昌等國內供應鏈有望隨著新機開賣後，業績跟著雨露均霑。

任天堂為擴大Switch 2的行銷活動，在4月2日舉辦新品發表會後，旋即在全球各地展開試玩活動，藉此為新機上市暖身。不少分析師認為，Switch 2在全球市場開賣後，3個月銷售量上看800萬台，將較前代機種同期銷售量翻倍成長。

任天堂Switch 2新機概要 圖／經濟日報提供

價格方面，日本版49,980日圓（約新台幣11,073元），國際版69,980日圓（約新台幣15,504元）。應注意的是，日本版僅在日本境內販售，帳號只能綁訂日本任天堂商店，無法在海外使用。台灣玩家只能以國際版售價購機。

根據任天堂官方影片介紹，Switch 2外觀與前代相似，機身主調色為黑色，但螢幕升級到7.9吋，且具備120FPS（螢幕刷新率），若透過底座，最高可支援4K解析度，手把控制器改採磁吸設計，讓拆裝更直覺，主機上下各新增一組Type-C插孔，能讓充電與輸出同時進行。

業界人士表示，任天堂在2017年首次推出Switch時，曾因無法滿足市場需求，導致缺貨、轉賣以及黃牛盛行的情況，讓消費者大為不滿，因此本次新機鋪貨與開賣前的準備勢必將更加周全。

至於供應鏈方面，鴻準預料將獨家組裝Switch 2，並取得機殼訂單，成為最大贏家，而旺宏與偉詮電則分別供應遊戲卡用記憶體與電源IC，三家業者將扮演關鍵角色，而久昌則是切入任天堂授權商的周邊硬體。

其中，鴻準因獨家囊括Switch 2組裝與機殼訂單，因此受惠最深，偉詮電的USB PD晶片業務，也可望受惠於遊戲機客戶的拉貨力道；而任天堂ROM獨家供應商旺宏近期也在為Switch 2上市暖身，後續有望挹注營運動能。

業界人士表示，Switch之所以能令全球玩家為之瘋狂的原因不在於主機硬體性能，而是在於遊戲軟體本身，目前任天堂尚未釋出新機首發的軟體有哪些，但估計數量肯定不少，畢竟許多遊戲開發商已經等了許久，總算可以跟著新機搶攻商機。