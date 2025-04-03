國巨被動元件漲價 有動作 6月起調高鉭電容報價

AI需求激增，被動元件市場掀起漲價風。市場昨（2）日瘋傳國巨集團對供應鏈發出漲價通知信，內容為6月1日調高發展AI必備的被動元件鉭電容報價。據悉，國巨集團此次鉭電容漲幅達雙位數百分比以上。

國巨集團昨天並未對漲價傳聞置評。受相關消息激勵，國巨（2327）昨天股價強勢表態，終場勁揚逾7%並重回500元大關之上、收523元，大漲34.5元；另一被動元件大廠華新科也上漲2.9元、收91.1元。

國巨集團產品漲價

根據業界流傳的國巨集團發給供應鏈的漲價通知信，此次是國巨集團旗下基美調升鉭電容價格。信中提到，由於原料、勞工、設備成本上升，為了維持獲利，調整鉭質電容售價，調整規格包含2.5V至10V的47uF-330uF，新價格將於6月1日生效。

相關漲價通知信並未提到報價漲幅，業界推估，應有雙位數百分比以上，漲價效應帶動下，將助攻國巨業績表現。

法人指出，國巨是全球最大晶片電阻、鉭電容，以及第三大積層陶瓷電容（MLCC）和電感製造商，在AI時代拔得頭籌，旗下基美在全球鉭電容市占超過四成，具有絕對話語權。

業界分析，AI時代來臨，鉭電容扮演關鍵角色，特色是高電容和小尺寸，適合高階應用，包括AI伺服器、AI電腦、交換器、加速卡、自動駕駛、數據存儲及電腦視覺等領域。

另一方面，AI伺服器對於鉭電容、MLCC用量提升非常多，以傳統伺服器用量2,000顆計算，AI伺服器用量將達2萬顆，GB200更將達20萬顆，且耐溫要求提高，因此價格也比傳統產品高出數倍之多。

即便AI對鉭電容用量大增，但全球前三大鉭電容廠基美、松下、AVX均未擴產，使得部份鉭電容料號去年第4季起即開始缺貨，現階段供需缺口更達一成以上，業界密切關注國巨集團開出鉭電容漲價第一槍後，松下、AVX等廠商是否也會開始調升價格，推升新一波漲勢。

國巨集團積極布局AI應用，董事長陳泰銘曾多次高喊，「國巨在AI領域絕不缺席」，並透露輝達及相關AI伺服器代工廠等AI主要參與者，都是國巨的客戶，國巨集團產品也已導入上一代及新一代AI伺服器，估算目前AI應用營收占比約5%，若以AI伺服器主要使用的MLCC規格X6S來看，國巨已經是台灣本土最大供應商。

法人看好，國巨集團擁有完整的AI解決方案產品線，除了鉭電容報價率先喊漲，MLCC也將跟隨AI應用增長格局，用量隨之放大，後續將明顯助攻營運動能，業績吞大補丸可期。

閱讀秘書／鉭電容

鉭電容（Tantalum electrolytic capacitor）是被動元件的一種，共有聚合物鉭電容（Polymer Tantalum）、 二氧化錳鉭電容（MnO2 Tantalum）等兩種材料，目前全球前三大供應商為國巨集團旗下基美，還有松下、AVX。

鉭電容能創造出具有低ESR（等效串聯電阻）、低漏電流、高漣波電流與較小外殼尺寸的電容器，並且沒有老化、受板彎應力產生裂縫、噪音，以及受溫度變化造成容值飄移等缺點，而Polymer鉭電容更勝於MnO2鉭電容。（李孟珊）