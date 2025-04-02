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台達電泰國擴產 投資17.82億元購24萬平方公尺土地

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
台達電。聯合報系資料庫
台達電。聯合報系資料庫

台達電（2308）擴大投資泰國，2日代泰國子公司泰達電Delta Electronics（Thailand）Public Company Limited（DET）公告，將投資18.39億泰銖（約新台幣17.82億元），購買泰國北欖府邦博區安瑞亞產業園區（ARAYA Land Development Company Limited）部分土地約24萬平方公尺，據了解，用以發展電源系統等基礎建設產品。

台達電東南亞布局以泰國為重心，去年就公告擬斥資41.25億泰銖（近新台幣39億元），在泰國興建三座廠房，以因應未來營運發展需求，預計2026年完工，主要投入電源系統及資通訊基礎設施製造，今年年初宣布啟動D16、D17、D18新廠的建設進度。泰達電近年持續強化電源供應、被動元件、散熱風扇等3個業務領域，新增產能用以強化台達電在資料中心相關基礎設施的市場地位。

台達電 東南亞 泰國

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