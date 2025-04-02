立法院教育文化委員會考察 國網中心導覽超級電腦

立法院教育及文化委員會今天前往位於竹科的國家高速網路與計算中心考察，實地參觀新竹機房，國網中心並透過視訊方式對位於台南和台中的超級電腦主機進行導覽。

國網中心還安排大型語言模型應用服務、生醫資訊整合服務、全球資安偵測情資、科學視算虛擬實境及空間資料整合應用三維展示。

此外，竹科管理局也派員說明新竹科學園區概況。立法委員關切展示內容，也關心竹科的用水、用電問題。

立法院教育及文化委員會今天到國網中心考察，國民黨立委葛如鈞、鄭正鈐和民眾黨立委劉書彬出席。國家科學及技術委員會政務副主任委員林法正、國科會前瞻及應用科技處副處長王詔民、竹科管理局副局長胡世民、國家實驗研究院副院長林俊良、國家實驗研究院國網中心主任張朝亮及國家實驗研究院台灣半導體研究中心副主任莊英宗接待。