華碩36歲生日！CEO 發信勉勵：牢記2觀念轉型全方位 AI 公司

華碩（2357）共同執行長胡書賓跟許先越發布企業內部信，勉勵同仁真正落實設計思維，把兩個觀念「參數」、「Segment（分群）」牢記在心，才能打破創新的疆界，就像武林高手打通了任督二脈，必能身經百戰而無往不利，華碩也已轉型為全方位AI公司，同時賣AI產品及AI服務。

華碩在36年前的4月1日創立，適逢剛滿36周年，華碩兩位執行長發信鼓勵同仁，信中指出：AI正在形塑未來科技，而華碩正站在這波浪潮的最前線。透過策略願景「Ubiquitous AI. Incredible Possibilities」，華碩已轉型為「全方位的AI公司」，推動AI在產品與服務的全面應用。

華碩今年尾牙才宣布成立機器人事業單位，兩兩執行長信中指出，華碩也正積極普及化AI，透過新一代更親民的AI PC，讓AI無所不在且觸手可及，成為每個人日常生活的一部分。此外，華碩AI Hub也將賦能所有華碩人全面迎接AI新世代。

執行長指出，華碩持續在主機板和筆電等傳統核心業務維持領先地位，同時也積極拓展AI基礎設施、AI應用及AI邊緣運算等新興領域的影響力。目前正投入打造全方位AI生態系，從雲端解決方案到邊緣裝置，重塑人類與科技間的互動模式。

執行長指出，華碩對設計思維Design Thinking的堅持始終如一，正如董事長施崇棠2024年底所強調的，希望大家都能擁抱設計思維的真諦：無論在哪個產業或市場，客戶的幸福感永遠是我們最重視的事。

執行長表示，做好Design Thinking就能從客戶的使用體驗出發，讓客戶、下客戶、下下客戶到最終客戶，都能獲得最佳的Desirability、Experience和Happiness。這也是華碩始終堅信的商業智慧，是唯一正確的做生意的方法。

而要真正落實設計思維，就要隨時把兩個觀念牢記在心：一個是參數、一個是Segment，當真正融會貫通後，就會像武林高手打通了任督二脈，必能身經百戰而無往不利。

執行長指出，華碩起始於臺北的一家冰菓室，幾位有遠見的工程師懷抱著夢想，希望打造一家「小而美」的公司，顛覆科技產業，一路成為現在的卓越企業，都是秉持核心信念：創新與卓越。

過去這一年，關稅政策、地緣政治以及產業內激烈競爭帶來看似難以突破的挑戰，執行長勉勵華碩同仁要徹底擁抱現實，把挑戰變成華碩再造進化的契機 。善用華碩的十六字箴言：「再造進化、真實透明、發揮眾智、創意擇優」在變局中穩健前行。