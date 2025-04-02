高市都委會審議通過台積電P4、P5廠變更案 修正重點含四部分

高市府2日審議通過台積電（2330）高雄P4、P5廠都計變更案，加速南部半導體材料S廊帶的成形，為高雄帶來龐大的經濟效益與就業機會。

都委會主委、副市長林欽榮表示，因應行政院112年7月核定南部科學園區擴建高雄第三園區(楠梓園區)籌設計畫，市府與中央攜手推動園區轉型為循環技術及材料研發、半導體先進產業的S廊帶核心樞紐，積極配合全球半導體產業供應鏈變化需求，分階段開闢園區，進一步提升高雄在全球半導體產業中的競爭力。

目前台積電公司於楠梓產業園區已啟動第1-3期建廠，為因應全球半導體產業的供應鏈轉變及製程布局需要，台積電公司於在P3廠東側啟動P4、P5廠房的都市計畫變更程序，進一步強化產能群聚效應，強化高雄作為全球半導體製程技術中心的地位。

都發局表示，此次都市計畫變更之本案擴廠計畫業已於114年3月5日本市環境影響評估審查委員會第82次會議審查通過，並已將審查結論公告，為充分考量高雄煉油廠既有道路及未來全期園區計畫道路與公共設施之銜接、滯洪需求，將配置廠房生產區、廠區道路、停車場、緩衝綠帶及滯洪池等設施，變更面積約42.89公頃，預計116年完工。同時，配合新增國道一號楠梓園區匝道聯絡道、翠華路拓寬及新台17線南段及園區南路等工程陸續完工，將使園區聯外交通路網更臻完備，促進園區人流及物流運輸，並進一步加速周邊地區發展。

此外，市都委會並審議台鐵高雄機廠變更案，該案於今(114)年2月11日獲內政部都委會審議修正通過，本次再提會審議，係配合主要計畫之指導調整細部計畫，修正內容經本次會議與會委員全數表示一致同意，其修正重點包括四個部分：首先，將完整保留的貨車工場調整為社會福利設施用地，後續將開發為「高雄親子遊樂園區」，打造全台最大室內全齡免費遊樂園；其次為提升規劃彈性，特文(一)如作「社會住宅」使用，不受30%住宅使用比例上限限制；第三，為能保留廠區既有植栽，將停2用地與公2用地依原面積對調；最後，為確保南北向道路通至二聖路，保障私有土地所有權人重劃後建築權益，增訂建築退縮彈性，並放寬住宅使用比例限制。