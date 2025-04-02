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緯創擴大美國布局 擬斥資16.57億元赴美設AI製造新廠

經濟日報／ 記者林薏茹／台北即時報導
緯創。記者吳康瑋／攝影
緯創。記者吳康瑋／攝影

緯創（3231）董事會2日拍板，將新設美國子公司Wistron InfoComm (USA) Corporation（簡稱WIUS），WIUS將斥資不超過5,000萬美元（約新台幣16.57億元），取得美國土地與廠房，擴大美國布局，也是緯創首度在美國建立大規模AI產品製造基地。

另外，緯創董事會2月決議向聯發（1459）承租竹北土地與廠房設施，要打造為AI第二廠區，董事會2日再通過因應業務發展需要，擬於不超過新台幣18.81億元額度內，進行建築物改良。

新台幣 緯創 美國

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