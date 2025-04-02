確定赴美設廠！緯創董事會通過三大議案 全力擴充整體產能

代工大廠緯創（3231）2日召開董事會，會中通過包括「現金增資發新股」、「赴美設廠」、「聯發紡織竹北廠改良」等三大議案，全力擴充整體產能、並大幅提升營運效能，以因應來自市場的各項衝擊，以及未來的各種需求，緯創最新的「竹北AI智慧園區暨全球營運總部」，如今也正式邁向完工，外界也看好緯創未來將在全新產能的逐步加持之下，持續帶動整體業績表現向上成長。

根據緯創2日董事會後公告以下議案：

2. 因應業務發展及策略規劃需要，本公司擬於美國投資新設子公司Wistron InfoComm (USA) Corporation(簡稱WIUS)，設立資本額為美金4,500萬元；且WIUS擬於不超過美金5,000萬元之額度內取得位於美國之土地及廠房。

3. 本公司於2025年2月董事會決議通過向聯發（1459）承租位於新竹縣竹北市之廠房。因應業務發展需要，本公司擬於不超過新台幣18.81億元額度內進行建築物改良。