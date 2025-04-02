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高通收購VinAI部門 拓展生成式AI實力

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
高通宣布收購VinAI部門， 拓展生成式AI實力。圖／高通提供
高通宣布收購VinAI部門， 拓展生成式AI實力。圖／高通提供

高通宣布收購MovianAI人工智慧應用與研究股份公司，其前身為VinAI應用與研究股份公司（VinAI）旗下專注於生成式AI的部門，並隸屬於Vingroup生態系。VinAI以其在生成式AI、機器學習、電腦視覺和自然語言處理等領域的專業知識而聞名。高通表示，此次收購結合VinAI先進的生成式AI研發能力，與高通數十年深厚的研發經驗，將進一步擴展高通推動卓越創新的能力。

高通指出，20多年來，公司一直與越南科技生態系密切合作，共同開創和帶來創新解決方案。高通在5G、AI、物聯網與汽車等領域的創新，促使越南資通訊（ICT）產業蓬勃發展與成功，並協助當地企業拓展全球市場。

高通資深工程副總裁侯紀磊表示，「此次收購凸顯我們對於必要研發資源投入的堅定承諾，進一步鞏固高通作為下一波AI創新驅動者的領導地位。透過引進來自VinAI的頂尖人才，我們將持續強化實現尖端AI解決方案的能力，為各行各業及廣大消費者帶來更多益處」。

由前Google DeepMind團隊成員Hung Bui博士所帶領的VinAI生成式AI團隊，具備強大的AI領域專業知識，不僅能進行突破極限的世界級研究，亦能客製化AI模型與工程技術。

VinAI創辦人暨執行長Hung Bui說，「我們已準備好全力支持高通實現其使命，在基礎AI研究取得突破，並將其規模化應用於包括智慧型手機、PC、軟體定義汽車等各產業。我們團隊在生成式AI與機器學習領域的專業，將加速創新解決方案的發展，徹底改變我們生活與工作方式」。

AI 人工智慧 高通

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