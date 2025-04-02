帳號被鎖怎辦？LINE「再次登入」功能上線 完整還原聊天紀錄

不少民眾近期因為LINE帳號被盜用，無法登入、聊天紀錄丟失感到很焦慮。LINE台灣官方部落格公告，推出「再次登入」功能上線，讓用戶保住帳號，還能完整還原聊天紀錄。LINE台灣表示，相關功能已經全面更新，幫助用戶用原手機取回帳號，但是最重要還是不要在網路上隨意洩漏帳號、密碼或是LINE驗證碼，避免影響個人權益。

「再次登入」適用LINE版本15.4.0（含）以上，目前已全面普及。無論是帳號遭盜用，還是誤登出常用主要裝置，「再次登入」功能也能快速登入原帳號，即使沒有做好日常備份，也能保留帳號被盜前的聊天記錄，用戶帳號中的貼圖、代幣等付費產品也能完全恢復。

LINE台灣官方部落格指出，若更新版本，重新登入LINE，就會觸發「再次登入」功能，系統進行裝置與帳號核對，如核對成功將會進入登入流程，讓用戶取回資料，如核對失敗，則會跳出「錯誤」通知畫面，後續系統會引導用戶進行「刪除」裝置資料的流程。

如果用戶因為帳號被盜用而「再次登入」，重新登入後，帳號會從其他裝置上登出(包含用戶先前登入過的追加裝置)，另外，詐騙犯人在盜用期間使用用戶帳號跟好友互動的聊天內容，亦會存留在聊天紀錄內。