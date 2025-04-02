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去年第4季有線電視戶數435萬探新低 NCC提3面向因應

中央社／ 台北2日電
國家通訊傳播委員會（NCC）。示意圖／本報系資料照片
國家通訊傳播委員會（NCC）。示意圖／本報系資料照片

NCC公布去年第4季有線電視戶數435萬7230戶，創調查以來新低，年減15.9萬戶，減幅3.53%。外界關注如何助業者因應，NCC表示，主要受大環境影響，系統也跟OTT積極結盟，會透過基金補助系統業者、鼓勵業者製作在地內容加強。

國家通訊傳播委員會（NCC）公布去年第4季有線電視訂戶數，由有線電視系統定期申報，目前有線電視普及率為45.93%。

6大有線電視多系統集團（MSO）凱擘中嘉數位、台灣寬頻通訊（TBC）、台固、台灣數位光訊科技（台數科）、大豐共掌握全台約362.9萬戶，市占率約83.29%。6大MSO戶數，僅中嘉微幅季增0.12%，其餘MSO都呈現下滑，以幅度來看，台固單季減幅0.86%，再來是TBC季減0.74%。

NCC說明，主要透過3方向因應，第1，透過基金補助，持續加強業者經營。第2，戶數衰減主要也是OTT平台崛起所致，目前有不少有線電視系統跟OTT結盟。第3為鼓勵系統強化製作地方內容，提升用戶的黏著度。

NCC指出，許多有線電視系統目前也積極提供寬頻上網服務，觀察未來有線電視戶數與寬頻戶數可能出現黃金交叉。

目前各家系統業者也積極結盟、推出寬頻服務，目前凱擘大寬頻的寬頻用戶滲透率超過70%，台數科也推出有線電視加上寬頻服務的限定方案，中嘉也有SoundBox戲劇流媒體盒、獨家跟運動串流媒體平台DAZN合作等，大豐則致力成為光纖到府（FTTH）為軸心的光纖寬頻網路平台，也規劃把子公司大大寬頻分拆上市。

台灣有線電視戶數2011年開始調查時近510萬戶，2013年一度下降到497萬戶，後來又一路上升，最高峰在2017年第3季達526萬9940戶，當時家戶普及率達61.02%，隨後連續29季下滑到目前435.7萬戶新低，家戶普及率為45.93%。

NCC 中嘉 光纖 凱擘 有線電視

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