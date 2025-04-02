動力赴泰國設廠 搶攻車用風扇商機

顯示卡風扇廠動力-KY（6591）為集團中長期業務發展，拓展車用及其他新應用風扇領域策略規劃需要，2日董事會通過設立泰國子公司，並授權董事長在不超過泰銖貳億元整的範圍內尋覓泰國生產基地，有助於加深動力拓展車用風扇利基市場業務競爭利基，擴大海外國際市場布局，增強長期營運韌性並增添新業務動能。

動力指出，觀察泰國為東協重要汽車製造重鎮，產業供應鏈聚落相對成熟，且泰國政府亦祭出政策扶植在地車用供應鏈之目標，集團為因應拓展車用客戶業務所需、增添海外新市場業務商機，今日董事會通過泰國投資計畫，以多區生產基地提高生產供應韌性，並擴增車用風扇產能，同步有助於動力拓展當地客戶新業務合作契機，擘劃未來海外業務版圖。

面對全球地緣政治風險、在地化發展持續重塑產業供應鏈變革，除動力仍深化研發與生產效能精進，供應鏈良好管理以滿足訂單交期等，有效滿足目前泛電競領域客戶業務訂單需求，此外，針對利基型領域風扇市場開發，近年動力已於車用、伺服器與工控等領域取得良好進展，尤其在車用風扇領域，包括座椅風扇、內裝車用音響風扇等產品已進行試產，並於去年完成車用客戶驗廠，正式進入車用供應鏈實績，一般車用客戶基於量產良率與穩定度等考量，一旦打入車用供應鏈即不易更換的產業特性，有助於堆疊集團中長期營運發展。

展望未來營運，動力仍期待RTX 50系列新顯卡上市，加上2025年為遊戲大年，催化終端市場良好換機潮，並助力泛電競相關客戶風扇產品備貨力道，另一方面，動力仍秉持提供客戶風扇設計快速、交期快速之「雙快」服務，密切掌握業務接單機會，擴大業務良好動能，同步積極開展利基型散熱風扇產品多元產業布局，以期創造未來營運正面效果挹注。