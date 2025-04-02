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緯謙搭雲端大浪！組隊布局全球市場 高管揭2025三商機

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
緯謙副總經理羅傳璽。記者吳康瑋／攝影
緯謙副總經理羅傳璽。記者吳康瑋／攝影

全球企業上雲需求持續增長，也帶動相關供應鏈話題不斷，而創新雲端服務供應商緯謙（WiAdvance）成立至今走過12個年頭，員工人數也達到上百人規模，團隊近年為促進雲端運算、物聯網、5G、AI等市場蓬勃發展，也攜手雲豹育成平台，以大帶小的模式組成商業合作，率領在地新創朝全球市場邁進，而緯謙副總經理羅傳璽近日透露，團隊嗅到2025年市場有3大新商機，因此透過企業出題的方式來打開市場。

據悉，緯謙為國內電子五哥等級大廠旗下的子公司，目前專注於提供基於公有雲平台與混合雲架構的應用解決方案，並代理Microsoft、Oracle等國際大廠的雲端與軟體服務，不僅擁有強大技術團隊與豐富場域落地經驗，也同時提供Cloud、Data、AI為核心的一站式服務，整體架構部署從「地端」到「雲端」的整體解決方案，有效地協助企業部署自身雲端資源，並實現數位轉型。

羅傳璽表示，緯謙的生意範疇涵蓋各種行業應用、公部門的雲端服務、電信媒體、以及金融醫療，而團隊近日在參與市場開發的過程中、也嗅到了一些新的商機，所以才透過企業出題的方式，來滿足市場的需求面，而3大商機主要為「智慧醫療、智慧零售、金融科技，首先在醫療領域主要是聚焦在「醫資交換」的部分，並以「數據」整合技術來援助決策。

羅傳璽說明，緯謙認為目前智慧醫療市場，可以朝「Al賦能、跨院醫資FHIR整合應用提升照護品質」來發展，而其衍生的應用情境，則包括「醫療數據整合應用方案 / 場景：醫療數據交換應用、AI & FHIR對接應用、醫療資訊分析應用、跨院數據整合應用」等面向；至於智慧零售市場，則可以朝「Al落地、提升數據價值加速工作效率」來改進，而其衍生的應用情境，則包括「零售數據分析應用方案 / 場景： Al銷售預測、Al生成廣告素材及社群文案、CRM整合」。

至於「金融科技」領域，羅傳璽指出，有傳出因人員流動導致專業知識缺失的問題，而緯謙則提出利用知識管理（KM）機制來彌補這一缺陷的需求。團隊透過AI化工具的引入，降低人力介入，提高資訊獲取的效率，尤其是在法規遵循和防止詐騙與洗錢方面。此外，他強調在數據收集和運用的過程中，需要結合IT技術與專業知識，以確保數據的精確性與有效性。未來將持續尋求與新團隊的合作，提升合規性要求下的工作效率。

緯謙副總經理羅傳璽。記者吳康瑋／攝影
緯謙副總經理羅傳璽。記者吳康瑋／攝影

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