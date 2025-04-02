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日月光投控宣布 推出共同封裝光學元件、鎖定人工智慧資料中心應用

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

全球封測龍頭日月光投控（3711）2日宣布，推出共同封裝光學（Co-Packaged Optics, CPO）元件，可將多個光學引擎（OE）與特殊應用晶片（ASIC）直接整合在單一封裝內，可降低功耗，鎖定人工智慧（AI）資料中心應用。

日月光投控指出，人工智慧技術應用逐漸普及，節能降低功耗設計要求提升，日月光CPO元件設計透過先進封裝技術，將光學引擎直接整合到交換器（switch）內，縮短電氣連接路徑，降低插入損耗，進而改善功耗。

此外，日月光CPO封裝流程，包含控制基板翹曲與共面度（coplanarity），技術上可因應光纖元件結構設計和技術要求，強化數據吞吐量，因應AI資料中心的設計需求。

在整合技術上，日月光說明，CPO解決方案整合多個光學引擎與ASIC晶片，CPO技術平台可以將處理器（CPU）、繪圖處理器（GPU）和客製化運算架構（XPUs），與光學元件整合在單一的共同封裝中，提升高速光學數據鏈接效能。

研發副總經理洪志斌強調，CPO將光學引擎放置在非常接近ASIC晶片的位置，這樣的設計減少連接損耗，且無需使用重新定時晶片補償兩者之間的訊號，可降低能耗，大幅增加系統整體頻寬密度。

日月光補充，先進AI、雲端和邊緣運算應用增加資料中心需求，增加晶片功率和冷卻技術挑戰，日月光持續布局矽光子（SiPh）技術及CPO方案，因應AI資料中心關鍵晶片先進封裝需求。

AI 日月光 晶片

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