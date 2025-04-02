趨勢科技分享防詐4口訣 iPhone用戶「1句話」辨識詐騙

根據內政部警政署統計，2025年光是2月詐騙案件就超過1萬起，財務損失逾新台幣60億元，顯示詐騙問題嚴峻，許多受害者陷入經濟與心理雙重危機。趨勢科技除倡導「防詐4口訣—識、設、查、報」，強調防詐應成為日常資安必修課，近期更升級旗下產品「AI防詐達人」，在iOS系統新增「Hey Siri」語音助理功能，使用者只要說「Hey Siri，這是詐騙嗎？」即可即時查驗收到的可疑訊息，簡化流程，提高防詐便利性。

AI防詐達人支援iOS 16版本以上的「Hey Siri」語音助理功能，特別針對習慣語音操作的使用者，以及銀髮族所設計，透過語音指令可立即啟動防詐查證、截圖可疑訊息並進行AI判讀，帶來「開口即識詐」的便利體驗。