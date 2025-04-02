聽新聞
0:00 / 0:00
趨勢科技分享防詐4口訣 iPhone用戶「1句話」辨識詐騙
根據內政部警政署統計，2025年光是2月詐騙案件就超過1萬起，財務損失逾新台幣60億元，顯示詐騙問題嚴峻，許多受害者陷入經濟與心理雙重危機。趨勢科技除倡導「防詐4口訣—識、設、查、報」，強調防詐應成為日常資安必修課，近期更升級旗下產品「AI防詐達人」，在iOS系統新增「Hey Siri」語音助理功能，使用者只要說「Hey Siri，這是詐騙嗎？」即可即時查驗收到的可疑訊息，簡化流程，提高防詐便利性。
AI防詐達人支援iOS 16版本以上的「Hey Siri」語音助理功能，特別針對習慣語音操作的使用者，以及銀髮族所設計，透過語音指令可立即啟動防詐查證、截圖可疑訊息並進行AI判讀，帶來「開口即識詐」的便利體驗。
趨勢科技也持續倡導「防詐4口訣」，「識」辨識詐騙常見關鍵字，像是「投資飆股」「ATM解除分期付款」等，提高識詐敏銳度，減少受騙機率。詐騙集團常冒充親友行騙，建議「設」設立親友專屬暗號，比對身份在關鍵時刻達到防範詐騙的作用。「查」冷靜查證，詐騙集團善於模仿熟人、仿真訊息以博取信任，遇到可疑訊息，即使是熟人傳來也應保持冷靜並使用AI防詐達人檢驗文字、圖片、電話號碼或連結。 「報」主動回報，防止擴散，警政署提醒，回報有助於政府及早介入並警示其他人，防止更多人受害，並建議民眾結合來電阻擋、簡訊過濾等多重防護措施，提升資安防護力。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言