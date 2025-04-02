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元太宣布與達擎擬成立合資公司 搶攻大型電子紙模組市場

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
元太科技與達擎擬成立合資公司，打造大型電子紙模組生產線，拓展低碳轉型智慧顯示應用商機。元太／提供
元太科技與達擎擬成立合資公司，打造大型電子紙模組生產線，拓展低碳轉型智慧顯示應用商機。元太／提供

全球電子紙領導廠商E Ink元太（8069）科技2日宣布，擬與友達㎝409）光電旗下子公司達擎成立合資公司，雙方今天簽署投資條件書，將共同投資新台幣3.9億元，於友達桃園龍科廠區打造大型電子紙模組生產線，預計2025年第4季投產。

此次合作由達擎持股51%、元太持股49%，結合元太科技的電子紙關鍵材料與領先技術、友達集團出色的面板設計、智慧製造與管理能力，以及達擎於智慧零售與數位看板領域的客戶資源及全球市場布局，聯手積極拓展大尺寸電子紙顯示應用商機。

元太科技以全球領先的電子紙材料技術為核心，積極攜手供應鏈夥伴，共同建構堅實且具前瞻性的產業生態圈。」元太科技董事長李政昊表示，「元太與友達集團長期緊密合作，從最初的TFT背板供應，到今日攜手成立合資公司，共同打造高規格的大尺寸電子紙模組生產線，展現了雙方對電子紙產業深耕布局的雄厚實力與堅定決心，更彰顯元太對合作夥伴一直以來的堅定的支持。展望未來，元太將持續精進電子紙材料FPL的技術創新與製造能力，並攜手生態圈夥伴，全面提升大尺寸電子紙產業規模與競爭力，積極推動電子紙顯示應用市場，邁向更多元且廣闊的發展。

友達（2409）集團重視在不同顯示技術生態圈的策略合作，憑藉自身豐富的核心顯示技術與智慧製造經驗，與合作夥伴共同在垂直整合領域創造價值，為客戶打造更具創新性與差異化的產品與服務。」友達執行長暨總經理柯富仁表示，「達擎與元太科技結合技術、製造、市場資源的戰略合作，將提供更具競爭力的產品、穩定的供應鏈，以及更全方位的市場解決方案。我們的目標是藉由更完整的大型彩色電子紙應用生態布局，取得市場先機。

隨著ESG成為全球產業發展的關鍵趨勢，電子紙憑藉低碳、節能與高度環保的特性，已成為智慧零售與數位看板產業最具前瞻性的顯示技術解決方案。此次元太科技與達擎攜手，將充分發揮元太在電子紙材料的創新技術，以及友達集團在多元顯示技術與製造能力上的強大實力，提供更高品質、更耐用的顯示產品，共同打造完整且穩健的大尺寸電子紙供應鏈，加速布局大尺寸電子紙市場。

元太科技與達擎擬成立合資公司，打造大型電子紙模組生產線，拓展低碳轉型智慧顯示應用商機。元太／提供
元太科技與達擎擬成立合資公司，打造大型電子紙模組生產線，拓展低碳轉型智慧顯示應用商機。元太／提供

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