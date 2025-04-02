信邦營收／第1季82.22億元 為歷年同期次高

電子零組件廠商信邦（3023）2日公布自結2025年3月合併營收為27.02億元，較2月27.60億元減少2.10%，比去年同期28.07億元減少3.74%；累計第1季合併營收為82.22億元，較去年同期成長2.51%，比去年第4季減少1.42%。

信邦指出，3月合併營收較2月減少，係受工業產業客戶新系統導入暫緩出貨、醫療及汽車產業客戶之需求遞延所影響；第1季合併營收82.22億元，仍為歷年同期次高。

信邦MAGIC 5大產業第1季營運表現相較於去年同期，醫療及健康照護產業成長1.35%、汽車產業成長0.34%、綠能產業減少22.11%、工業應用產業成長10.33%、通訊及電子周邊產業成40.83%。

產品別銷售比重，連接線組生產銷售占合併營收76.08%；連接器及零組件銷售占23.92%。

產業別的銷售分布，工業應用產業占合併營收30.27%；綠能產業占24.85%；通訊及電子周邊產業占22.46%；汽車產業占14.18%；醫療及健康照護產業占8.24%。