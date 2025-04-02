緯創、仁寶、友達為首！GOLF 攜百家企業 送645免費課程

代工大廠緯創（3231）2日攜手友達（2409）、仁寶（2324）等企業夥伴，以GOLF學用接軌聯盟的身分宣布，聯手超過100家企業與學校，提供645堂免費線上課程，讓Z世代選自己想學的知識，使得學習不再只有一條路，透過短時高效的學習單元，到深度進階的專業課程，讓學生能夠根據自身需求自由選擇適合的學習方式。

根據澳洲趨勢研究中心 McCrindle Research 報告，Z 世代已占全球勞動力 27%，正快速成為職場主力。對企業而言，能否讀懂這一世代的價值觀與學習特性，將直接左右未來的人才競爭力。數位浪潮下，Z 世代展現出與以往截然不同的學習模式，全球線上課程平台 Udemy 調查顯示，高達 94% 的 Z 世代每周至少投入一小時進行學習，其中近半數（44%）偏好透過線上課程精進技能，其次是參與實務專案。這一世代不僅習慣持續且具情境的學習方式，更主動尋求知識，打破了外界對他們「只刷短影音」的刻板印象。

隨著 Z 世代快速躍升為職場新勢力，企業的人才發展策略勢必迎來轉型。近期《經理人》專題〈Ｚ世代崛起！〉系列報導中，針對 Z 世代的學習特性展開深入調查，採訪到 GOLF 學用接軌聯盟理事長、新加坡商鈦坦科技總經理李境展，與 GOLF 學用接軌聯盟資訊平台服務處主委、緯育 TibaMe 副總經理黃永鑫。他們強調，與過往的世代相比，Z 世代更重視自主性，因此企業唯有掌握 Z 世代對靈活學習的高度需求，設計貼近情境的多元學習場景，才能真正接軌這股新興勢力，搶占未來人才競爭的有利位置。

輕量化學習模式，靈活掌握新技能

由友達、仁寶、緯創三大企業領軍成立的 GOLF 學用接軌聯盟，其提供給學生會員的免費線上課程平台正是基於這樣的學習趨勢，打造靈活且多樣化的學習資源，黃永鑫點出，Z 世代的學習模式已經不同於過往的線性學習模式。「以前的學習方式是先從基本入門，再按部就班進入初階、進階和高階。新世代則是傾向『不用每一個步驟都規定好，只要提供大脈絡方向，接下來學 ABCD 哪一個，他們會自己去選擇』。就好像拿到一張地圖，抵達目的地有各種走法。」

產學合作深化學習，提供即戰力培訓

為了讓學生能夠運用零碎時間學習，GOLF 學用接軌聯盟設計了一系列輕量化的課程，提供短至 10 分鐘的入門課程，涵蓋求職面試、職能探索、科技創新等領域。例如，力成（6239）、104 職涯學院、緯育 TibaMe、友達光電等企業提供的求職面試與職能探索相關課程，幫助學生快速掌握履歷撰寫、面試技巧以及產業趨勢，讓求職過程更加順利。

緊抓 Z 世代的學習特性之一，勇於跨域、不受限於本科專業，特別偏好探索科技、數位等實務應用領域，聯盟特別整合產業資源，邀集友達光電、致理科技大學、緯育 TibaMe、緯創資通、人工智慧科技基金會及台積電（2330）等企業，推出人工智慧與數位轉型相關課程，讓學生能夠跨出原有領域，接觸最新智慧科技應用。

此外，在工業工程與管理領域，GOLF 學用接軌聯盟與 Just College 紫軾書院教育基金會合作，設計一系列結合策略定義產業新價值，完整呈現產官學界專家智慧，讓學生跨界學習無縫接軌企業經營模式。

串聯產學資源，助攻國際生留臺就業力

為強化國際生對臺灣產業環境與就業機會的認識，GOLF 學用接軌聯盟積極參與教育部國際及兩岸教育司推動的《大專校院國際生留臺就業輔導專業化試辦計畫》。聯盟內校企成員主動提供業師課程與企業參訪資源，包含新加坡商鈦坦科技、緯創資通、微星（2377）、力成科技、104 人力銀行、東元（1504）、遠傳（4904）、研揚（6579）、凱衛（5201）、瑞嘉軟體、中央大學、大同大學，聚焦高科技產業趨勢與職涯發展，從產業解析到職場實務，協助國際生累積留臺就業實力，深化產學接軌。

透過實務導向的企業講座與企業參訪，課程不僅讓國際生直接接觸產業脈動，更深化與企業的人才對接機會，展現GOLF學用接軌聯盟積極促進產學跨國合作的具體行動。

產業聯盟攜手育才，打造新時代學習生態