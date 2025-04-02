汎銓矽光子搶先機 預估未來一年訂單增二、三倍

半導體材料分析大廠汎銓董事長柳紀綸今日證實矽光子業績正穩定升溫，他透露預估自今日起，未來一年矽光子晶片分析營收將跳增二、三倍，且預估今年下半年開始爆發，搭配AI晶片推進埃埃米世代，雙引擎推動，將讓今年營收呈現倍數增長。

柳紀綸是在主持為晶圓大廠量身打造的「 SAC-TEM Center（球面像差修正穿透電鏡中心）專廠上梁典禮後受訪時，透露今年營運動能。他指出SAC-TEM Center廠房採用單樓層獨立式防振基礎、三層鋼骨耐震結構設計構造，規畫6月進設備、8月開幕。

他進一步表示，今年最大成長動能是矽光子和AI晶片，從今天起往後看一年，這部分動能會成長二到三倍。

柳紀綸表示，隨著AI技術長期發展趨勢，半導體製程邁向埃米世代，汎銓深化衝刺「埃米世代製程材料分析」、「矽光子光衰漏光斷光分析」及「美國AI客戶專區」3大業務方針，尤其汎銓在矽光子、AI晶片分析及精密工法技術領先優勢並取得良好實績。

柳紀綸說明，未來主要成長動能在於矽光子測試及定位分析方面，尤其目前檢測市場和台灣先進製程開發持續進行，矽光子與AI分析需求增加，預期1年成長3倍；總體營收也會持續向上。

汎銓旗下矽光子光損偵測裝置已取得台灣、日本發明專利，並持續進行歐美韓中專利申請流程中，再加上汎銓憑藉旗下矽光子測試及光損斷點定位分析業務具高度技術門檻，目前AI客戶更加大檢測分析業務需求，有望帶動汎銓AI晶片暨矽光子相關檢測營收。

汎銓也是台廠中唯一取得AI晶片大廠和晶圓代工大廠獨家承接矽光子測試廠商，汎銓正規畫組裝第二套測試設備，預定6月加入營運。柳紀綸並透露，AI晶片大廠希望未來汎銓能擴大測試量能，但因設備資本支出過於龐大，正與客戶洽談由對方出資購買機台，由汎銓代為測試等模式進行。