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精誠資訊擴大東南亞布局 於新加坡成立 SYSTEX Asia 東南亞營運總部

經濟日報／ 記者林薏茹／台北即時報導
精誠資訊擴大佈局東南亞市場，於新加坡成立SYSTEX Asia東南亞營運總部。左起為精誠資訊董事長林隆奮、SYSTEX Asia 總經理 Alex Toh。圖／精誠資訊提供
精誠資訊擴大佈局東南亞市場，於新加坡成立SYSTEX Asia東南亞營運總部。左起為精誠資訊董事長林隆奮、SYSTEX Asia 總經理 Alex Toh。圖／精誠資訊提供

精誠資訊（6214）擴大布局東南亞市場，於新加坡成立SYSTEX Asia東南亞營運總部，提供台商在東南亞佈局所需的全球IT服務與在地金流、物流、商流服務支持。

未來精誠的台灣客戶將可透過SYSTEX Asia享有精誠集團在台灣提供的服務內容，而東南亞當地企業佈局中、港、台的IT服務需求也可經由SYSTEX Asia提供協助。

SYSTEX Asia前身是新加坡著名的資訊服務商NOA，長期耕耘資訊服務領域，在新加坡、馬來西亞、印尼設有服務據點，員工超過230人。雙方策略合作後，精誠集團可擴大服務量能，成為擁有5,000人規模，服務擴及馬來西亞、印尼、越南、中國、香港、日本與台灣的亞洲區域級資訊服務公司。

精誠資訊表示，SYSTEX Asia初期將以深化加值經銷服務為發展重點，建立區域級IT服務生態圈，爭取更好的議價能力以提供企業更高效的數位解決方案；並陸續引進精誠集團在台灣提供的多元新型態服務，包含資訊安全、雲端服務、金融科技、零售流通解決方案、ESG綠色科技解決方案、智慧城市、系統建置、顧問諮詢、維護維運等。

精誠集團所提供的全球IT服務內容也將以新加坡SYSTEX Asia為中心，服務輻射至東南亞以及其他海外地區。

SYSTEX Asia前身為2008年成立的NOA，主要業務為提供企業雲服務、資安解決方案以及維運維護服務。總計在東南亞10國與13家加值代理商、超過130家系統整合與解決方案商有長期、密切的合作關係；經銷代理微軟、Citrix、VMWare等產品，是國際軟體大廠在東南亞的重要合作伙伴，客戶涵蓋金融、政府、教育、通訊、物流，與製造等產業。

新加坡 東南亞 精誠

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