和碩伺服器拚彎道超車 GB300 已有潛在商機

和碩（4938）集團近年全力布局伺服器業務，希望彎道超車、迎頭趕上，伺服器事業操盤手、和碩技術長徐衍珍接受本報獨家專訪，徐衍珍表示，和碩伺服器業務去年呈現倍數成長，今年動能來自中型CSP及中小型資料中心客戶，包含正在運作的半導體大廠專案。而和碩伺服器第一階段設定目標是營收達到20億美金，預計將於2027年前達成，但因最近客戶詢問度明顯提高，內部看好有機會提前達成目標。此外，在最新的輝達GB300 AI伺服器方面，和碩已推出相應新品，且目前已經有潛在生意機會。

和碩從2021年左右開始重返伺服器領域，當時大約有30人，到現在已經達到600人規模，持續壯大研發團隊，已經具有一定研發技術實力。

徐衍珍坦言，目前大型CSP事業暫時攻不進去，「因為大家其實排隊都排好了」，但我們有一些不錯的TIER2、中型資料中心商機，其實生意規模也蠻大，已經在跟他們談下一階段製造、研發了。

徐衍珍舉例，「以前要我跟品牌伺服器廠去競爭一個伺服器標案很難，但現在和碩已經有能力去競爭了。」

和碩第十八事業處副總經理王美惠指出，和碩近兩年伺服器業務還處於Cook階段，由於業務基期較低，年成長都是以倍數計算，和碩第一階段伺服器營收目標設定是20億美金，預計將於2027年前達成，但因最近詢問度明顯提高，有機會提前達成目標。

徐衍珍指出，今年最主要的動能來自一個中型的CSP還有1到2個中小型資料中心客戶，包含正在運作的半導體大廠專案。

和碩與全球知名半導體大廠合作一個項目是CPU+GPU的OCP架構水冷機櫃，主要是因該客戶希望採用液冷方案來達成ESG目標，和碩與客戶一起合作發，預計於今年第2季開始出貨。

徐衍珍指出，而和碩在正式開始出貨給該客戶後，由於該客戶為跨國大型企業，不同廠區及部門具有不同需求，可以期盼後續還有新訂單、新項目。

此外，王美惠補充，出給半導體客戶的伺服器為OCP架構，由於和碩掌握相關技術，未來也可以把這個產品進行小幅度修改，賣給其他有需求的客戶，畢竟有些大型企業不喜歡規格全被一兩家AI大廠綁住。

和碩於今年GTC推出最新AI伺服器，該產品基於 NVIDIA GB300 NVL72 平台，搭載NVIDIA HGX B300 NVL16及NVIDIA MGX伺服器配載 NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition GPU。

王美惠觀察，很多客戶都還在嘗試GB200架構，所以初期需求量不大，而和碩預計水冷的資料中心大量布建時間點在今年底到明年初，該時間點就是以GB300為主，我們一些正在進行GB200 POC的客人，現在已經在看到GB300的機會。

徐衍珍指出，目前對GB200或GB300最大需求量還是來自超大規模雲端服務商（Hyperscaler），較能充分利用到這些算力，後面的GB300對和碩來說，要打入Hyperscaler，有一個重要布局就是需要建廠。

和碩目前伺服器客戶群涵蓋美洲、中東、東南亞及台灣，目前也正在開拓歐洲市場；徐衍珍表示，和碩目前手頭客戶還是以SI廠或中型資料中心為主，其實就算是中型CSP業者生意，需求量也是幾百櫃規模，在全球市場仍有很大商機。

徐衍珍認為，其實和碩在伺服器領域研發實力已經到一定水平，也獲得客戶認可，下一個重點就是製造能力，而目前和碩伺服器生產在台灣及墨西哥，若要獲取更大的生意機會，和碩還是得有一些資本支出在北美製造，這包含墨西哥及美國本土。

徐衍珍表示，伺服器美國製造牽涉到關稅議題，和碩內部評估下來，墨西哥產能還是得有，但有的伺服器客戶一定要求得美國製造，儘管他的生產成本很高，因此，和碩目前還是有在評估美國本土生產據點，若只有墨西廠廠，你等於是要跟在美國擁有產能的同業競爭、非常不利。

在具指標性的GB200 AI伺服器訂單方面，和碩於今年初正式出貨給美國CSP廠商Lambda，和碩同步砸下約6.33億元，入股該CSP廠。

徐衍珍分析，和碩入股有三個原因，第一是看好產業發展趨勢，像Lambda這些Local King提供AI算力的CSP公司，未來有機會蓬勃發展。第二、Lambda本身有很好的技術背景，老闆是軟體領域出身，公司擁有豐富的技術人才。

第三、從和碩角度長期來看，公司不能只做下層硬體，也必須瞭解上層需求，有利產業上下游串接，當我們出貨後，未來若Lambda進行業務擴張，我們可以成為他前端供應商。

徐衍珍指出，和碩甚至也能擔任Lambda的「橋樑」，比如Lambda是在美國市場經營，但也想開拓海外如東南亞地區業務，和碩從中也看到一些新的機會。