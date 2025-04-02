影／汎銓董座：矽光子 AI 分析需求估增兩、三倍 美日布局順暢

半導體材料分析實驗室汎銓（6830）高階SAC-TEM Center廠房今日舉辦上梁典禮，由董事長柳紀綸率領團隊出席並說明展望。他提到，看好矽光子與AI分析需求成長估可望至明年增兩三倍。

就海外布局，美國部分，美國子公司CEO由柳紀綸兒子柳淳浩負責，內定為汎銓準接班人，廠區購置規畫為柳紀綸讚許。柳紀綸提到，「美國總統川普當選後矽谷房價狂飆，公司提早布局在川普當選前已購置場地，可以說買的價格非常漂亮。」

他提到，「美國矽谷廠電力供應可達3000kw場地很重要，人才取得也就近招募美籍員工，主管也是史丹佛材料博士，預計5月開幕，6月有營收貢獻。」

他並說，日本則較慢預計7-8月開幕，另外大陸廠區方面近半年來大陸市場復甦包含大陸設備商到市場段研發增加而有改善。