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科技業赴美設廠必知！資誠點出外派員工注意薪酬與稅務

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
專家建議，企業應在外派前與員工充分溝通，訂定清楚的薪資與補助政策，並提供完整的稅務規劃。（法新社）
專家建議，企業應在外派前與員工充分溝通，訂定清楚的薪資與補助政策，並提供完整的稅務規劃。（法新社）

隨著美國推動製造業回流，越來越多台灣科技公司選擇赴美設廠或拓展業務，企業外派員工到美國子公司已成為新趨勢，但這也帶來人力資源管理與稅務規劃上的挑戰，專家點出須留意重點並建議業主提前準備。

資誠聯合會計師事務所稅務法律服務會計師周莉莉指出，美國所得稅可能較台灣高，企業通常會制定「稅負平衡」機制，以確保員工不會因外派而增加額外稅負；此外，若員工在美國的所得達新台幣100萬元，需計入台灣的基本所得額，若超過750萬元，則須申報最低稅負。

資誠美國業務負責人蘇宥人指出，美國的稅務體系包含聯邦稅、州稅與地方稅，各地規定不一，例如，德州與佛州無州所得稅，但加州、紐約州的稅率較高，部分城市甚至有額外的地方稅。

另外，員工的「稅務居民身份」也影響稅務規劃。蘇宥人說，若員工在美國停留超過183天，通常會被視為美國稅務居民，需對全球所得納稅；若停留時間未滿183天，則僅需針對美國來源的所得報稅。

蘇宥人建議，雖然台美未簽署雙重課稅協定，但企業可透過美國的「外國稅收抵免」（Foreign Tax Credit）減少重複課稅影響。

在薪酬結構方面，蘇宥人指出，企業應考慮如何提供具稅務優勢的薪資與福利，例如某些津貼或福利可享有美國稅務優惠；若企業提供股票期權或股權激勵，也應清楚了解相關稅務影響。

報稅方面，蘇宥人說，美國的個人所得稅申報期限通常為4月15日，外派員工可申請延期，並需根據身份填寫1040（稅務居民）或1040NR（非稅務居民）表格，可能還需提交Form 1116（外國稅收抵免）等文件。此外，部分外派員工可能需繳納美國社會保障稅與醫療保險稅，具體適用條件須視工作安排而定。

資誠聯合會計師事務所稅務法律服務副總經理劉立雯表示，美國稅制嚴格且變化快速，許多員工對赴美工作的稅務問題感到擔憂。

劉立雯建議，企業應在外派前與員工充分溝通，訂定清楚的薪資與補助政策，並提供完整的稅務規劃，也須聘請專業顧問協助處理稅務與法規問題，不僅能減少合規風險，也能提升員工對企業的信任。

台灣科技業在美國市場的布局正如火如荼，企業若能妥善處理外派員工的薪酬與稅務問題，將有助於吸引並留住優秀人才，穩固在美國的發展基礎。

所得稅 美國 資誠

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