美西安防展題材撂倒川普關稅 安控族群強勢崛起

全球最大安防科技展「ISC West」本周開展，在全球安全意識升級下，台廠也大陣仗赴美參展，題材點火安控族群，早盤無畏川普關稅即將上路、以及台股清明變盤說，由陞泰（8072）快攻漲停打前鋒，成為多頭指標之一。

2025年美西國際安全科技大展（ISC West）於4月2日至4日在拉斯維加斯舉行，吸引全球700多家企業參展。台廠中，台達電（2308）、樺漢（6414）等兩大台灣重量級電子集團領軍參展搶商機，包括晶睿（3454）、鈞翰智能等都將赴美展技；陞泰也將赴美搶單。

參展題材點火下，陞泰開盤不到20分鐘即放量觸及漲停31.9元、越過前高，並激勵昇銳（3128）、杭特（3297）一度逼近漲停，雙雙飛過5日線，晶睿也一舉收復季線、5日線，台達電、樺漢也相對有撐，整體表現優於大盤。

ISC West是全球最大安防科技展，今年將於美國時間4月2日至4月4日在拉斯維加斯舉行，鎖定各種影像監控、感測、生物辨識、智能家居系統等新型安防科技、先驅技術及解決方案。法人指出，全球安全意識升級，上至國家、企業，乃至於家庭，對安防需求皆持續提升，台廠此次大陣仗赴美參展，有望搶得第一手商機。

其中，台達電旗下安控大廠晶睿在全球安防50強排名持續提升，2024年已位列全球第14名，為台灣唯一搶進前20強的安防企業，昇銳、建騰創達科技、慧友電子也擠進全球前50強。

晶睿4月將參加兩大安全展，包括美西安全科技大展（ISC West），及4月15日在台北開幕的資安展。展望2025年，晶睿表示，今年陸續有訂單開出，能見度優於2024年，目前代工及品牌的營收占比為6：4，希望未來可以維持各半；面對美國的關稅開徵在即，晶睿在加拿大、墨西哥及中國大陸皆無設廠，影響不大，將持續關注相關政策變化。