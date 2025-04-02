台積電先進封裝擴廠推進 AP8廠今辦典禮

台積電（2330）先進封裝擴廠按照計畫穩步推進，台積電先進封裝AP8廠（原先購自群創（3481）的舊廠）2日辦典禮，據了解，該典禮相對近期的高雄廠擴廠低調許多並未公開，但邀集所有供應商夥伴出席活動。

根據Counterpoint Research《晶圓代工每季追蹤報告》，全球晶圓代工產業2024年第4季營收年增26%、季增9%，台積市占率增至67%續居龍頭，台積先進封裝需求穩定且強勁，台積擴產聚焦於CoWoS-L，緩解市場對CoWoS產能及訂單調整的疑慮。

根據Counterpoint Research《晶圓代工每季追蹤報告》，全球晶圓代工產業2024年第4季營收年增26%、季增9%，主要受到人工智慧（AI）強勁需求及中國大陸市場持續復甦的推動。先進製程節點的產能利用率維持高檔，受到AI及旗艦智慧型手機需求的帶動，尤其是台積電N3與N5製程表現突出。

該機構分析，隨著AI與高速運算（HPC）持續推動先進製程需求，先進封裝技術成為產業成長的關鍵。台積電積極擴充CoWoS-L與CoWoS-R產能，有效化解市場對產能與訂單調整的疑慮，進一步鞏固其領先地位。