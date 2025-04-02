快訊

開放山林後黑鷹直升機被當小黃 搜救求償僅一件成功

豪華郵輪爆至少230人染諾羅！集體上吐下瀉 緊急隔離

柯文哲手術結束！昏躺病床將送戒護病房 陳佩琪緊相隨

台積電先進封裝擴廠推進 AP8廠今辦典禮

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
台積電先進封裝擴廠按計劃推進，圖為台積公司先進封裝技術暨服務副總經理何軍分享長期藍圖。記者尹慧中攝影
台積電先進封裝擴廠按計劃推進，圖為台積公司先進封裝技術暨服務副總經理何軍分享長期藍圖。記者尹慧中攝影

台積電（2330）先進封裝擴廠按照計畫穩步推進，台積電先進封裝AP8廠（原先購自群創（3481）的舊廠）2日辦典禮，據了解，該典禮相對近期的高雄廠擴廠低調許多並未公開，但邀集所有供應商夥伴出席活動。

根據Counterpoint Research《晶圓代工每季追蹤報告》，全球晶圓代工產業2024年第4季營收年增26%、季增9%，台積市占率增至67%續居龍頭，台積先進封裝需求穩定且強勁，台積擴產聚焦於CoWoS-L，緩解市場對CoWoS產能及訂單調整的疑慮。

根據Counterpoint Research《晶圓代工每季追蹤報告》，全球晶圓代工產業2024年第4季營收年增26%、季增9%，主要受到人工智慧（AI）強勁需求及中國大陸市場持續復甦的推動。先進製程節點的產能利用率維持高檔，受到AI及旗艦智慧型手機需求的帶動，尤其是台積電N3與N5製程表現突出。

該機構分析，隨著AI與高速運算（HPC）持續推動先進製程需求，先進封裝技術成為產業成長的關鍵。台積電積極擴充CoWoS-L與CoWoS-R產能，有效化解市場對產能與訂單調整的疑慮，進一步鞏固其領先地位。

台積電 晶圓代工

延伸閱讀

台積電救援英特爾 八字沒一撇 陳立武：成為「最好的晶圓代工業者」

「美聯電」話題 川普新思路 晶圓雙雄泛美化矽盾打折扣

川普關稅海嘯來襲 將加碼「挺」台積電？勞動基金這麼說

台積電擴產！陳其邁嗨喊全市放假2天 下秒收回逗笑網友：陳三歲頑皮

相關新聞

台積電先進封裝擴廠推進 AP8廠今辦典禮

台積電（2330）先進封裝擴廠按照計畫穩步推進，台積電先進封裝AP8廠（原先購自群創（3481）的舊廠）2日辦典禮，據了...

美西安防展題材撂倒川普關稅 安控族群強勢崛起

全球最大安防科技展「ISC West」本周開展，在全球安全意識升級下，台廠也大陣仗赴美參展，題材點火安控族群，早盤無畏川...

蘋果、亞馬遜的新版 AI 系統 傳出延後推出

外電最新傳出，今年以來蘋果（Apple）已將AI加強版Siri推出時程遞延至明年，而亞馬遜（Amazon）也傳出可能將遞...

台積電救援英特爾 八字沒一撇 陳立武：成為「最好的晶圓代工業者」

英特爾執行長陳立武3月31日表示，英特爾的雄心是打造出最好的產品，並在未來成為「最好的晶圓代工業者」，旗下首款以最先進1...

OpenAI喊推新開源大模型 鴻海、廣達、緯穎等協力廠喜迎商機

OpenAI執行長奧特曼3月31日在社群平台X上宣布，未來幾個月將發布新的開源大模型，這是自2019年的GPT-2後，O...

夏普輕資產 賣部分廠房

鴻海「印度製造」量能大增之際，業外同步報捷。鴻海轉投資夏普昨（1）日宣布，已與日本電子元件廠Aoi Electronic...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。