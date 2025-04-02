北美製造 和碩下一個重點

和碩（4938）技術長徐衍珍指出，和碩在伺服器領域研發實力已經到一定的水準，也獲得客戶認可，下一個重點就是製造能力。

目前和碩伺服器生產在台灣及墨西哥，若要獲取更大的生意機會，和碩還是要有一些資本支出用在北美製造，這包含墨西哥及美國本土。

徐衍珍表示，伺服器美國製造牽涉到關稅議題，和碩內部評估下來，墨西哥產能還是要有，但有的伺服器客戶一定要求是美國製造，儘管生產成本很高，但和碩目前還是有在評估美國本土生產據點，若只有墨西哥廠，就等於是要跟在美國擁有產能的同業競爭、非常不利。

徐衍珍分析，目前對GB200或GB300最大需求量還是來自超大規模雲端服務商（Hyperscaler），較能充分利用到這些算力，後面的GB300對和碩來說，要打入Hyperscaler，有一個重要布局就是需要建廠。

除此之外，在具指標性的GB200 AI伺服器訂單方面，和碩於今年初正式出貨給美國CSP廠商Lambda，和碩同步透過子公司和瑋投資約新台幣6.33億元入股Lambda。