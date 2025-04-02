聯電傳結親格芯 大股東矽統成關鍵少數

日媒披露全球第五大晶圓代工廠美商格芯（GlobalFoundries）可能與聯電（2303）合併，並且由美方主導，業界分析，若兩家公司聯姻，聯電因股權相當分散，旗下IC設計廠矽統（2363）持有聯電逾26.6萬張股票，將是此樁合併被拉攏的「關鍵少數」，並且對矽統轉型助益甚大，成為背後大贏家。

矽統正積極轉型特殊應用IC（ASIC）設計服務。惟目前矽統主要透過從聯電集團旗下8吋晶圓廠和艦手中接下的山東聯暻來拓展ASIC勢力，在美中對峙情況下，矽統ASIC業務顯得綁手綁腳。

根據矽統過去揭露的資訊，當初是由和艦手上接手聯暻，後者主要負責ASIC設計服務。外界認為，受到美國管制政策種種箝制，中國大陸對於立基於當地、又有一定實力的ASIC設計服務業者應有一定市場需求，不失為良好機會。

一旦聯電因與格芯合併而歸入「美國籍」，矽統ASIC業務也可望撕下現有標籤，在ASIC領域大展身手，擴大承接美國等地客戶訂單，加上在聯電、格芯合併案「關鍵少數」的特殊身分，若這樁晶圓代工跨國併購成局，矽統堪稱背後大贏家。

聯電暨矽統董事長洪嘉聰先前提及，聯暻是濟南的IC設計服務公司，與智原的業務類似，但並沒有那麼高階，惟經過這些年耕耘，在大陸市場慢慢有知名度。

矽統近兩年陸續透過併購增強實力，去年9月1日開始納入聯暻的業績，今年1月開始則納入另外併購的紘康業績，兩大助力使其業績表現一飛沖天。