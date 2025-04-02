英特爾執行長陳立武策略 非核心業務可能分割

經濟日報／ 編譯季晶晶、記者鐘惠玲／綜合報導

英特爾執行長陳立武在Intel Vision 2025活動中表示，將重新定義公司的策略，分拆一些非核心事業，但未透露會分拆哪些部分，只提及英特爾的AI重心也將包含人形機器人。

外界認為，陳立武已表態英特爾要朝「最好的晶圓代工業者」目標邁進，晶圓代工事業應非當下分拆重點，第一個可能分拆出售的可能是旗下現場可程式化邏輯閘陣列（FPGA）大廠阿爾特拉（Altera），但未獲英特爾證實。

業界分析，阿爾特拉原是台積電（2330）大客戶，2015年被英特爾收購後，訂單便流向英特爾，當時一度導致台積電股價重挫。惟之後台積電愈跑愈快，蘋果、超微、輝達等訂單日益壯大，擺脫阿爾特拉流失訂單的衝擊，而英特爾合併阿爾特拉後，效益不如預期，先前屢屢傳出英特爾有意分拆轉售的消息。

陳立武強調，要重新讓英特爾聚焦在創新的必要元素、運作更有效率，並讓資產負債表更為強健等方向。

他提到，英特爾是間大型公司，過去難免無法讓一些新點子實現，但他要重塑公司文化，如同新創業者一般，並讓工程師們有相關發揮空間去實現新的點子。

另外，陳立武指出，AI已使得運算有了基本上的改變，正在重塑業界，也重塑人們的生活。

同時，AI也進入了實體世界，例如人形機器人的發展，他本身也對這領域很有興趣，這將是機器人技術的新紀元，並影響生活中各種智慧型系統。

台積電 英特爾 陳立武

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