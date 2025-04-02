台積電救援英特爾 八字沒一撇 陳立武：成為「最好的晶圓代工業者」

英特爾執行長陳立武3月31日表示，英特爾的雄心是打造出最好的產品，並在未來成為「最好的晶圓代工業者」，旗下首款以最先進18A製程打造的Panther Lake處理器將在今年稍後上市，並將推出更強的資料中心產品。

陳立武3月31日出席英特爾在美國拉斯維加斯舉行的「Intel Vision 2025」活動，釋出以上訊息。這是他接任英特爾執行長職務後，首度出席公開活動。

市場先前盛傳，台積電（2330）可能入股英特爾晶圓代工部門，或與其他半導體大廠合資新設公司，接收英特爾部分廠區。陳立武發表上述談話後，外界解讀英特爾目前應當還是會維持品牌、晶圓代工業務雙頭並進的策略，隱約暗示暫無拆分晶圓代工事業的計畫，也就是「台積電入股或協助英特爾重振晶圓代工」的傳聞，仍是八字尚無一撇。

圖／經濟日報提供

陳立武指出，很高興能在這公司歷史上的關鍵時刻領導英特爾，他至今才剛上任14天，但到職後的第一優先事項就是花時間與許多客戶面談，雙方在過去幾十年有著深厚的合作情誼，並獲得許多真誠的意見回饋。

他認為，真相很重要，希望客戶、團隊、合作夥伴與妻子等，都能告知他真相，他也會誠實相待，因為這樣才能一起解決問題、持續前進。

陳立武坦言，之前英特爾在許多面向，確實沒有達到客戶的期待，眼前還有許多工作要做，他將會召集堅實的團隊，修正過去的錯誤，並重新贏回客戶的信任。

同時，他也花時間與公司的技術團隊討論，在其領導之下，英特爾將會成為專注於工程的公司，而他的優先清單之一，就是留住與新聘用優秀的工程師，賦能創新與成長。

他希望再造創新文化，公司的雄心是打造出最好的產品，並在未來成為最好的晶圓代工業者，而這需要發揮出公司的工程能量。

陳立武在演講中稍微介紹了自己的技術背景，提到他所受的教育，讓他對於如何利用工程來解決困難的技術議題有著深刻理解。而進入業界後，他也致力於找出隱而不顯、被他人所忽略的機會，找出新的成長契機。他並概述過去總共做過251件半導體相關投資案，其中有43件公開上市掛牌。