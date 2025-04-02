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盧特尼克希望企業跟進台積電 美方暗示扣住補貼換投資
美國商務部長盧特尼克暗示，他可能會扣住先前承諾發放的晶片法補貼金，以便推動獲得聯邦半導體補助金的企業，大幅擴大在美投資計畫。
彭博資訊引述八位知情人士說法報導，盧特尼克希望贏得晶片法獎勵的企業，能跟進台積電（2330）。台積電已宣布加碼1,000億美元設廠，而先前已承諾投資650億美元。知情人士說，盧特尼克的目標是，在不提高聯邦獎勵金規模的情況下，促使企業額外投入數百億美元半導體投資。
一些人士說，盧特尼克同時有意擴大晶片法中另一項25%的租稅減免措施。對多數企業而言，這項稅額減免的價值倒是高於直接資金補助。不過，要大幅修改此措施，須經國會同意。
知情人士透露，盧特尼克表示願意擴大稅收減免範圍，但尚未提供具體方案。目前的規定允許企業申請對2026年底前動土的項目取得租稅減免，包括適用於晶片和晶圓生產。一組跨黨派國會議員已提出法案，推動將減免範圍擴展至半導體研發領域，並將適用期限延長至2036年底。
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