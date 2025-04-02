和碩伺服器拚彎道超車 年營收20億美元有望提前達標

和碩集團近年全力布局伺服器業務，希望彎道超車，伺服器事業操盤手、和碩（4938）技術長徐衍珍表示，伺服器業務去年呈倍數成長，今年動能來自中型雲端服務供應商（CSP）及中小型資料中心客戶，包含正在運作的半導體大廠專案。

第一階段目標是營收達20億美元，預定2027年前達成，最近客戶詢問度明顯提高，有機會提前達成目標。

圖／經濟日報提供

徐衍珍接受本報獨家專訪時表示，和碩2021年重返伺服器生意，現有團隊600人。 他表示，和碩有一些不錯的中型CSP、中小型資料中心商機，生意規模也很大，已與客戶洽談下一階段製造、研發方向。

和碩伺服器客戶群涵蓋美洲、中東、東南亞及台灣等地，也在開拓歐洲市場。徐衍珍舉例說：「以前我跟品牌伺服器廠競爭一個伺服器標案很難，但現在和碩已經有能力去競爭了。」

和碩第十八事業處副總經理王美惠指出，近兩年伺服器業務還處於Cook階段，由於業務基期較低，年成長都是以倍數計算，第一階段伺服器營收目標設定是20億美元，目標2027年前達成，由於近來詢問度大幅提高，因此有望提前達成。

徐衍珍指出，今年最主要動能來自一個中型的CSP，還有一至二個中小型資料中心客戶，包含正在運作的半導體大廠專案。

和碩與全球知名半導體大廠合作一個項目是CPU+GPU的OCP架構水冷機櫃，主因該客戶希望採用液冷方案來達成ESG目標，和碩與客戶合作研發，預計今年第2季開始出貨。

徐衍珍表示，和碩開始出貨給該客戶後，因客戶為跨國大型企業，不同廠區及部門具不同需求，可以期盼後續還有新訂單、新項目。

此外，和碩於今年GTC推出最新AI伺服器，該產品基於輝達（NVIDIA）GB300 NVL72平台，搭載輝達HGX B300 NVL16及MGX伺服器配載輝達RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition GPU。

王美惠觀察，很多客戶還在嘗試GB200架構，初期需求量不大，而和碩預計水冷的資料中心大量布建時間點在今年底到明年初。