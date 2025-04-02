聽新聞
0:00 / 0:00

和碩伺服器拚彎道超車 年營收20億美元有望提前達標

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導
和碩技術長徐衍珍。記者吳凱中／攝影
和碩技術長徐衍珍。記者吳凱中／攝影

和碩集團近年全力布局伺服器業務，希望彎道超車，伺服器事業操盤手、和碩（4938）技術長徐衍珍表示，伺服器業務去年呈倍數成長，今年動能來自中型雲端服務供應商（CSP）及中小型資料中心客戶，包含正在運作的半導體大廠專案。

第一階段目標是營收達20億美元，預定2027年前達成，最近客戶詢問度明顯提高，有機會提前達成目標。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

徐衍珍接受本報獨家專訪時表示，和碩2021年重返伺服器生意，現有團隊600人。 他表示，和碩有一些不錯的中型CSP、中小型資料中心商機，生意規模也很大，已與客戶洽談下一階段製造、研發方向。

和碩伺服器客戶群涵蓋美洲、中東、東南亞及台灣等地，也在開拓歐洲市場。徐衍珍舉例說：「以前我跟品牌伺服器廠競爭一個伺服器標案很難，但現在和碩已經有能力去競爭了。」

和碩第十八事業處副總經理王美惠指出，近兩年伺服器業務還處於Cook階段，由於業務基期較低，年成長都是以倍數計算，第一階段伺服器營收目標設定是20億美元，目標2027年前達成，由於近來詢問度大幅提高，因此有望提前達成。

徐衍珍指出，今年最主要動能來自一個中型的CSP，還有一至二個中小型資料中心客戶，包含正在運作的半導體大廠專案。

和碩與全球知名半導體大廠合作一個項目是CPU+GPU的OCP架構水冷機櫃，主因該客戶希望採用液冷方案來達成ESG目標，和碩與客戶合作研發，預計今年第2季開始出貨。

徐衍珍表示，和碩開始出貨給該客戶後，因客戶為跨國大型企業，不同廠區及部門具不同需求，可以期盼後續還有新訂單、新項目。

此外，和碩於今年GTC推出最新AI伺服器，該產品基於輝達（NVIDIA）GB300 NVL72平台，搭載輝達HGX B300 NVL16及MGX伺服器配載輝達RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition GPU。

王美惠觀察，很多客戶還在嘗試GB200架構，初期需求量不大，而和碩預計水冷的資料中心大量布建時間點在今年底到明年初。

伺服器 和碩

相關新聞

格芯若併聯電 業界：對美有利

日媒披露美商格芯（GlobalFoundries）拋出與聯電（UMC）合併的橄欖枝，儘管聯電發言體系表示目前並沒有任何合...

英特爾CEO首秀 陳立武：打造世界級晶圓廠

英特爾新任執行長陳立武表示，公司將剝離非核心資產，並創造包括客製化半導體在內的新產品，打造世界級晶圓代工廠。陳立武並未具...

夏普輕資產 賣部分廠房

鴻海「印度製造」量能大增之際，業外同步報捷。鴻海轉投資夏普昨（1）日宣布，已與日本電子元件廠Aoi Electronic...

OpenAI喊推新開源大模型 鴻海、廣達、緯穎等協力廠喜迎商機

OpenAI執行長奧特曼3月31日在社群平台X上宣布，未來幾個月將發布新的開源大模型，這是自2019年的GPT-2後，O...

OpenAI新一輪融資 達400億美元

OpenAI於3月31日宣布，完成由軟銀集團領投的新一輪400億美元籌資，創下新創公司有史以來最大規模一輪融資。業界認為...

盧特尼克希望企業跟進台積電 美方暗示扣住補貼換投資

美國商務部長盧特尼克暗示，他可能會扣住先前承諾發放的晶片法補貼金，以便推動獲得聯邦半導體補助金的企業，大幅擴大在美投資計...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。