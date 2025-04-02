夏普輕資產 賣部分廠房

鴻海「印度製造」量能大增之際，業外同步報捷。鴻海（2317）轉投資夏普昨（1）日宣布，已與日本電子元件廠Aoi Electronics簽訂契約，擬將旗下生產中小尺寸液晶面板的三重事業所（三重工廠）部分廠房賣給Aoi，Aoi將導入半導體封裝產線。

法人看好，隨著夏普落實輕資產策略，有助提升鴻海業外表現。

外電報導，夏普宣布已和Aoi簽訂買賣契約，計劃將總樓地板面積約6萬平方公尺的三重事業所第一工廠廠房賣給Aoi。

夏普指出，該公司正針對元件事業（包含液晶面板部門、電子元件部門）進行輕資產化轉型，此次買賣契約為輕資產化計畫的一環。

夏普表示，今後該公司將透過旗下負責中小尺寸面板事業的Sharp Display Technology，協助Aoi在三重事業所內建構半導體後段封裝產線。

根據Aoi事業發展藍圖，夏普也考慮出售總樓地板面積約8.3萬平方公尺的三重事業所第二工廠給Aoi。

日媒報導，夏普三重事業所是由四座廠房組成，此次將導入半導體後段製程產線的第一廠房已停產近十年，截至2015年為止，該座工廠都用來生產智慧手機用中小尺寸面板。

夏普積極落實資產活化，去年底宣布，預計以1,000億日圓（約新台幣211億元），將在堺市擁有的舊液晶面板工廠的部分土地和設施出售給日本軟體銀行，軟銀計劃在當地AI數據中心。