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OpenAI新一輪融資 達400億美元

經濟日報／ 編譯季晶晶、記者林薏茹／綜合報導

OpenAI於3月31日宣布，完成由軟銀集團領投的新一輪400億美元籌資，創下新創公司有史以來最大規模一輪融資。業界認為，OpenAI銀彈上膛，助益後續持續建設AI基建，也讓美中大模型對抗更激烈。

根據投資規定，初期將先取得資金100億美元，2025年底前再支付剩餘的300億美元，但附帶條件是，若OpenAI未能在12月31日前改組為營利機構，資金減投可能多達100億美元，也增加OpenAI轉型壓力。

根據CB Insights數據，OpenAI完成此輪融資後，估值飆至3,000億美元，較去年10月幾乎翻倍，僅次於SpaceX的3,500億美元及TikTok母公司字節跳動的3,150億美元，在標普500指數中排名第27，略高於雪佛龍（Chevron）、略低於可口可樂。

在OpenAI最新一輪籌資中，軟銀投資300億美元，占了75%，成為OpenAI最大單一投資人，超越微軟從2019年來累計投資的近140億美元，但取得股權占比預料無法達到在早期階段就投資的微軟。本輪籌資的其他投資人包括微軟、Coatue投資公司、Altimeter資本公司及Thrive資本公司。

業界預期，DeepSeek問世以來，美中AI大模型競爭角力更趨激烈，從OpenAI宣布將釋出新一代開源模型可見一斑，隨著融資到位，OpenAI也將加大在AI基礎建設上的投資力道。

AI 微軟

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