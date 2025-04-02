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鴻海布局越南 擴AI伺服器產能

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

鴻海（2317）昨（1）日代子公司鴻佰科技（Ingrasys Singapore Pte. Ltd.）公告，取得鴻佰在越南轉投資公司FulianPrecision Technology Component Company Limited的股權，交易金額達2,340萬美元（約新台幣7.78億元）。鴻佰是人工智慧（AI）伺服器製造商，外界推測，此舉是擴增AI伺服器相關產能。

鴻海在3月時公告旗下鴻佰科技增資越南子公司FulianPrecision Technology Component約1,796.1萬美元（約新台幣5.92億元）。

鴻海董事長劉揚偉之前表示，鴻海集團在台灣、美國、墨西哥、越南等地都有高階AI伺服器產能，會隨著關稅變化，來規劃產能。

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