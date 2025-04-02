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OpenAI喊推新開源大模型 鴻海、廣達、緯穎等協力廠喜迎商機

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導
OpenAI執行長奧特曼3月31日在社群平台X上宣布，未來幾個月將發布新的開源大模型。路透
OpenAI執行長奧特曼3月31日在社群平台X上宣布，未來幾個月將發布新的開源大模型。路透

OpenAI執行長奧特曼3月31日在社群平台X上宣布，未來幾個月將發布新的開源大模型，這是自2019年的GPT-2後，OpenAI再度推開源大語言模型。奧特曼強調這款新模型將具備強大的推理能力，目標是「打造為非常、非常優秀的模型」。

奧特曼預告推出新一代開源大模型的前一小時內，OpenAI就新增100萬名用戶，公布消息後更引起市場熱烈討論。業界看好，OpenAI此次開源新模型，可望引爆新一波熱潮，催動伺服器需求升溫，鴻海（2317）、廣達（2382）、緯穎（6669）、緯創（3231）等協力廠喜迎商機。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

奧特曼發文表示，26個月前ChatGPT剛發表時，他親眼見證最瘋狂的「病毒式傳播」，五天內OpenAI就新增了100萬名用戶，就在過去的一小時內，又有100萬名新用戶加入。OpenAI將在未來幾個月發表一款具推理能力、更強大的新開源AI大語言模型，希望透過與開發者們交流，探討如何讓模型發揮最大效用。

奧特曼表示，對於推出新的大語言模型，OpenAI已考慮很長一段時間，「現在是時候了」。在打造新模型之際，OpenAI也將透過一系列開發者活動，蒐集市場回饋，讓開發者試用模型原型，活動幾周後將先從舊金山起跑，接著擴展至歐洲與亞太地區。

業界人士指出，OpenAI預告釋出新一代開源大模型，將刺激運算資源需求增加，將會有更多企業與開發者在自己的環境中，部署與使用開源模型，對高性能伺服器和雲端服務需求將迅速升溫，點燃AI伺服器需求火苗，供應鏈同步受惠。

OpenAI目前雲端服務供應商包括微軟、甲骨文與CoreWeave。從台廠供應鏈來看，微軟主要伺服器代工協力廠為鴻海、廣達及緯穎，甲骨文主要伺服器代工廠為鴻海。至於CoreWeave主力伺服器供應商為戴爾、美超微、技嘉，戴爾伺服器協力廠緯創、鴻海、英業達等，營運也將雨露均霑。

法人認為，即使近來AI伺服器產業空頭傳言再起，但從供應鏈訪查來看，代工廠客戶訂單需求依然持續強勁。

廣達董事長林百里先前表示，辛苦研發的AI超級電腦今年就要產出，廣達將會「全壘打」，今年會是高成長的一年。預期全年AI伺服器營收將有三位數成長。

AI 伺服器 鴻海

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