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英特爾CEO首秀 陳立武：打造世界級晶圓廠

聯合報／ 記者簡永祥／台北報導
英特爾執行長陳立武昨於Intel Vision 2025發表演講，他表示公司將剝離非核心資產，並打造世界級晶圓代工廠。圖／英特爾提供
英特爾執行長陳立武昨於Intel Vision 2025發表演講，他表示公司將剝離非核心資產，並打造世界級晶圓代工廠。圖／英特爾提供

英特爾新任執行長陳立武表示，公司將剝離非核心資產，並創造包括客製化半導體在內的新產品，打造世界級晶圓代工廠。陳立武並未具體說明哪些業務不再是英特爾未來的核心，但在發言中已確立不會分割晶圓代工服務業務，市場推論應該是原本就計畫讓其獨立運作的原Altera部門，列為優先切割的目標。

陳立武昨在美國拉斯維加斯舉行的Intel Vision 2025大會活動發表主題演講，這是陳立武上月接下英特爾執行長職務後首度公開發表談話。而先前市場盛傳台積電將揪團接手英特爾的晶圓代工業務，使得陳立武這次公開亮相備受關注。

陳立武指出，英特爾必須補足流失的工程人才、改善資產負債表，並且調整製造流程。確立英特爾全新策略為以「客戶至上」和「卓越工程」為核心願景，將聚焦核心事業，重拾客戶信心，打造世界級晶圓代工廠。

他說，為滿足全球對於先進晶片激增的需求，英特爾在建立彈性、具韌性與安全的供應鏈中，扮演相當重要的角色。他並強調與川普政府密切合作，重建美國晶片產業地位。他表示，英特爾的18A製程技術按計畫進行，目前即將完成首批外部流片，並預計在今年下半年推出Panther Lake客戶端運算處理器，以及進入大規模量產。

陳立武表示，他希望將英特爾從單純的供應商轉型為真正合作夥伴的決心。這項變革象徵公司與客戶關係的根本性轉變，這也意謂英特爾要借鏡台積電成功模式，擴大與生態系合作，轉型為服務導向的公司。他說，身為執行長，了解客戶需求是首要之務。在他的領導下，英特爾將致力成為以工程為核心的企業。公司將傾聽並根據客戶意見採取行動。

晶圓代工廠 英特爾 陳立武

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