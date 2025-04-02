格芯若併聯電 業界：對美有利

日媒披露美商格芯（GlobalFoundries）拋出與聯電（UMC）合併的橄欖枝，儘管聯電發言體系表示目前並沒有任何合併案進行，但半導體業界露口風，指出格芯已找上負責把關的經濟部，希望台灣政府能放行。

消息人士表示，聯電與格芯分居全球第四、五大，格芯很早就有與聯電洽商合併計畫，這次又傳出重啟合併聯電，打算藉由結合雙方在歐美客戶代工優勢，避開中國大陸成熟製程大軍威逼。

業界分析，台積電協助英特爾晶圓代工事業遲遲未拍板，若能先把格芯與聯電「送做堆」，對川普政府堪稱利大於弊；但對台灣而言，兩大晶圓代工廠先是台積電大舉投資美國，若聯電也「入籍美國」成為「美聯電」，「矽盾」的效力恐大打折扣。

日經新聞引述消息人士報導，格芯重啟與聯電合併案，似乎與格芯要奪回全球半導體市場控制權，以及美國政府希望掌握更高比重晶片控制權有關。這也是川普政府在說服台積電宣布擴大赴美投資計畫後，格芯希望與聯電合併壯大晶圓代工版圖，藉此反制大陸業者強大競爭，同時縮短與台積電在成熟製程差距的聯盟計畫。

不過，也有業界認為「ＧＵ併」只是市占提升，雙方在成熟製程是競爭對手，不能發揮一加一大於二的效果。中央大學經濟系教授吳大任則示警，若半導體一哥台積電、二哥聯電都到美國投資，護國群山整串供應鏈極可能跟著過去，長期看台灣恐面臨出口、投資、勞動市場三慘局面。

台經院產經資料庫總監劉佩真表示，聯電、格芯若真的合併，可能是基於三理由，包括地緣政治、美中科技戰、紅色供應鏈成熟製程挑戰。

業界解讀美方推動「GU併」背後盤算，包括聯電可藉此擴大美國晶圓代工相關勢力範圍；面對中芯國際、華虹等大陸成熟製程勢力快速崛起，合併能壓制陸企；聯電在大陸有聯芯、和艦兩個生產據點，並在新加坡擴產，格芯則在美、星、德均設有工廠，合併後可串聯台、陸、星、美、德等據點，將壯大美國晶圓代工勢力的效益。

不過，業界仍對聯電、格芯合併能否成局持保留態度。聯電ADR周一盤中勁揚百分之十五，終場漲幅收斂至約百分之九，周二早盤ADR則震盪走低，跌幅約百分之二。至於聯電普通股昨收漲一點三元，來到四十五點九五元。