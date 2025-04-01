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賴總統：台灣面臨3大挑戰 須強化非紅供應鏈地位

中央社／ 台北1日電

總統賴清德表示，台灣面臨3大挑戰，包括威權國家集結造成美中供應鏈分流，因此台灣須強化非紅供應鏈地位，政府積極發展中低軌道衛星產業，以及推動台灣成為無人機民主供應鏈的亞洲中心，協助業者立足台灣、布局全球、行銷全世界。

中華民國工商協進會今天晚間舉行青年工商團體聯誼餐會，賴總統受邀以「巨變世界下的台灣經濟新局」發表演講，細數政府透過加薪減稅、鬆綁法令、解決水電土地等5缺議題等措施，改善台灣投資環境。

能源方面，賴總統表示，2025年相較於2016年，水電5缺等困境已經解決不少，將資料中心和人工智慧等產業用電需求納入考量，台灣2032年供電無虞；同時持續發展綠電，「現在缺的是綠電」，因應氣候變遷和歐盟CBAM需求，政府會繼續努力發展綠電。

賴總統表示，因應地緣政治變化、全球智慧化時代來臨及台灣產業優勢，上任後提出5大信賴產業，發展半導體、人工智慧（AI）、軍工、安控、次世代通訊等5大產業。

為加強5大信賴產業，賴總統表示，透過人才培育、稅賦減免、融資獎勵和國際接軌等策略，其中投資台灣三大方案從2018年推動至今，已吸引超過新台幣2兆5389億元投資，創造16萬1267個就業機會。三大方案將再延長至2027年，預估將增加4萬工作機會，帶動投資6000億元。

賴總統表示，台灣面臨3大挑戰，分別為威權國家集結造成美中供應鏈分流、數位轉型和淨零轉型。未來台灣須強化在非紅供應鏈的地位，台灣不能離開非紅供應鏈，否則經濟發展將事倍功半，「台灣正在改變，台灣要掌握機會」。

面對淨零趨勢，賴總統表示，台灣須發展低碳經濟，並透過數位轉型將台灣打造成人工智慧島。政府除修正產創條例，將AI和淨零設備納入投資抵減項目外，也透過多元振興計畫數位、淨零和尋找市場等3大策略，協助中小微企業轉型。

太空產業方面，賴總統指出，積極發展下一個世代通訊的中低軌道衛星，台灣的工具機和基礎工業可結合ICT產業，進軍成為全球低軌道或衛星產業鏈的一環。此外，積極推動台灣成為無人機民主供應鏈的亞洲中心，預估2028年無人機產值成長10倍達300億元。

賴總統表示，為協助台灣產業可以立足台灣、布局全球、行銷全世界，包括改善台灣投資環境，以及與印尼、菲律賓和泰國等國簽署投資保障協議，並積極推動加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」，台美21世紀貿易倡議未來將進入第2階段談判。

賴總統表示，2010年台灣最大海外投資為中國，占比83%；2024年台灣對外投資，其中赴陸投資占比約8%，主要海外投資為美國42%，以及日本、歐盟和新南向等國家。

賴總統最後總結，非常希望和大家一起努力，留給下一個世代更好的國家，留給世界更好的台灣。

工商協進會理事長吳東亮致詞表示，台積電近期宣布加碼對美國投資，賴總統第一時間就與台積電董事長魏哲家站在一起召開記者會，穩定市場信心，讓工商界感受到政府支持的力量。

吳東亮表示，只要各界凝聚力量，就可以創造無限價值和可能，將Team Taiwan影響力推展至更廣闊的國際舞台。

台積電

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