AMD重金收購ZT！英業達以交易所得134億入股 獲2方資源成台廠大贏家

晶片大廠超微（AMD）砸重金收購美國伺服器製造商ZT Systems，就連代工大廠英業達（2356）手中持有的10%股權也將全數收購，而英業達日前已公告同意這筆高達百億元的股權交易案，並於1日再發重訊補充，團隊擬同意簽署股份購買協議Joinder Agreement加入賣方，這次ZT普通股總交易金額高達134億532萬4,504元(採美金匯率33.18換算)，公司也藉此取得超微約88.4萬股，一舉成為超微的股東。

事實上，英業達最初是在2019年時，透過投資ZT Systems切入美國雲端服務商（CSP）亞馬遜AWS、微軟及Meta的供應鏈，這幾年來雙方也持續攜手代工輝達（NVIDIA）的GPU伺服器；且由英業達負責伺服器主機板（L6）組裝業務，再交由ZT進行組裝與測試（L10）及整機系統組裝（L11）。英業達透露，此次同意簽署股份交易協議，主要是為了「充實營運資金」。團隊表示，上述交易預計無認列處分損益，而係透過其他綜合損益直接計入股東權益項下。

英業達董事長葉力誠日前也透露，這其實是一個很有趣的事情，首先對英業達來講，就只是原先對ZT的投資結束，但其實在這次收購中，英業達實質獲得的獲利，比過去幾年ZT帶給團隊的實質利益，還要多了很多，並且隨著雙方完成交易，團隊也可以把過去投入的資金取回、將這筆收益實際入袋，甚至在未來要進行投資時，也都可以拿來運用，這對集團發展來說，也更有幫助。