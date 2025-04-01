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聯電併美商格羅方德？中經院副院長：台灣可在美成立半導體一條龍

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
中經院副院長王健全表示，台灣更多廠商也可以在美國上市，未來可以變成半導體一條龍。本報資料照片
中經院副院長王健全表示，台灣更多廠商也可以在美國上市，未來可以變成半導體一條龍。本報資料照片

台積電加碼投資美國，日本媒體昨天報導，全球第五大晶圓代工廠格羅方德傳出正與聯電尋求合併可能性，外界擔心此舉是否影響台灣護國群山？中經院副院長王健全今天說，就像中國大陸很多廠商也是利用美國資本市場成就壯大，台灣更多廠商也可以在美國上市，未來可以變成半導體一條龍，所以要併購美國企業是有機會的。

中經院副副院長陳信宏表示，美國已注意中國大陸在成熟製程發展，希望掌握美國成熟製程力量，即使兩者合併，因為格羅方德及聯電都有全球布局，不能推論此舉會影響台灣先進或成熟製程地位。

王健全說，美國很多市場還是需要成熟製程，如今中國大陸全力發展成熟製程，聯電與格羅方德也面臨很大壓力，如果大陸競爭力超越，不整併可能會減弱其競爭力，因此恐怕要做一些努力。

他強調，就像中國大陸很多廠商也是利用美國資本市場成就壯大，台灣更多廠商也可以在美國上市，未來可以變成半導體一條龍，所以要併購美國企業是有機會的。

至於台積電增加美國投資，王健全表示，台積電還是很強，台灣目前在先進製程全球市占率六成，雖然到2030年台積電市占率會降到48%，美國則占22%，但美國其中有一半還是台積電；而台積電在台灣生產還是87%，仍以國內為主，根據業內人士觀察，台積電的生態系沒有20年根本追不上。

王健全強調，台積電不只要做台灣的台積電，未來也許是世界級，因此台積電此時可以利用到美國投資設廠，使用美國人才、商業技術及資金，反而是新的局面，人才技術上都要與資本接軌，要從防衛型轉化為擴張型，才是比較極的思維。

台積電 美國

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