雲達 COMPUTEX 不缺席！外界盼黃仁勳重現「經典畫面」為台廠掀巨浪

台北國際電腦展（COMPUTEX）將在今年5月20日至23日在南港展覽館登場，而主辦單位近日也證實，代工大廠廣達（2382）旗下資料中心解決方案供應「小金雞」雲達（QCT）今年也將參展，並帶著旗下最新的5G、AI、工業物聯網、機器人等多項應用成果登場，而外界也關注輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳的逛展行程，並期盼他能以「皮衣俠客」的風範，再為台廠供應鏈夥伴掀起大浪。

根據公開資料顯示，全球資料中心解決方案供應大廠雲達（QCT）從2007年至今，已參展至少7次，而團隊母公司為世界500強企業廣達電腦，團隊多年來持續為運行公有雲、混合雲和私有雲的雲端服務供應商、電信和企業提供不間斷的服務。並成功將超大規模硬體的效率與來自多個行業領導者的基礎設施軟體相結合，並解決了下一代資料中心設計和營運挑戰。

主辦單位指出，廣達旗下雲達 ( QCT ) 近日於MWC 2025 年展出其與英特爾、三星電子股份有限公司、所羅門等開放社區的最新合作夥伴合作。 而雲達也分享自家最新認證的「邊緣伺服器：端對端 OmniPOD Enterprise 5G 網路解決方案」，並與合作夥伴聯手，以最新網路創新發揮人工智慧的力量，打造出包括「人工智慧/機器學習(AI/ML)節能模型、數位雙生模擬、遠端 AIoT、機器人自動化以及智慧校園的成果。

主辦單位透露，「AI」仍然是今年「台北國際電腦展（COMPUTEX 2025 ）」將展示的關鍵技術之一，AI教父黃仁勳也將受邀登台開講，而他這兩年間在市場掀起了強勁的「AI巨浪」，也大幅推動了「AI 應用」和 「AI驅動硬體」的問世，而他兩年前披著一襲黑色皮衣現身後，第一個逛的就是雲達的展攤，當時他甚至大方的將自己的皮衣借給雲達總經理楊麒令試穿，也引起市場一波關注，更有聲音認為楊麒令將成為他的接班人，引發熱議。