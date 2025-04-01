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科學園區通過3件投資案 總額逾11億元

中央社／ 台北1日電

國科會科學園區審議會第23次會議今天召開，會中通過3件投資案，其中2件不公開，投資總額計新台幣11.031億元；此外，尚有6件增資案，合計增資8.345億元。

國科會指出，這次通過的投資案中，僅有1案公開，信天翁生物製造股份有限公司投資3億元，進駐南部科學園區的嘉義園區。

國科會表示，信天翁生物製造股份有限公司為博訊生技所衍生的新創企業，公司將導入博訊生技獨家3A-GTP（Auto & AI & AR）智能自動化設備與製程，實現大規模生產，確保細胞與外泌體產品的高品質與一致性，將滿足生技與醫療產業對高效能生物製劑的需求。

國科會指出，信天翁生物製造股份有限公司未來進駐南科嘉義園區後，將以CDMO（委託研究開發暨製造服務）細胞製備代工為核心，推動產業邁向3A-GTP全智能自動化新時代，建置全球領先的智能自動化細胞製備產線，實現高效量產與卓越品質的目標，並強化台灣在細胞與外泌體市場的全球競爭力。

增資 生技

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